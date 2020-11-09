Kremlin, ‘Rusya ile Türkiye Karabağ sorununun çözümü için ortak çalışma grubu kuracak’ haberini doğrulamadı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Karabağ sorununa Türkiye ile oluşturulacak yeni bir görüşme formatı üstünden çözüm aramaya çalışabilecekleri yönündeki haberler hakkında bir yorum yapmadı.

Kremlin Sözcüsü Peskov’a, CNN Türk’ün bir haberine istinaden, son telefon görüşmelerinde ‘Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya lideri Vladimir Putin’e Karabağ konusunda yeni bir görüşme formatı oluşturulması yönünde götürdüğü teklife, Kremlin’in nasıl baktığı’ sorusu yöneltildi.

Peskov soru karşısında, “Putin ile Erdoğan’ın telefon görüşmesinde hangi konulara değinildiğine ilişkin cumartesi günü bir açıklama yaptık. Söz konusu açıklamada yer alanlara ekleyecek bir şeyim yok. Karabağ konusuna gerçekten değinilmiştir” dedi.

Liderlerin cumartesi günü yaptıkları telefon görüşmesinin içeriği hakkında Kremlin’den yapılan kısa açıklamada, Rusya Devlet Başkanı’nın Türk mevkidaşını, Azerbaycan ve Ermenistan liderler ile Karabağ’da çatışmaların sona erdirilmesi ve siyasi çözüm yoluna girilmesine dair yaptığı görüşmeler konusunda bilgilendirdiği belirtiliyordu. Ayrıca görüşmeleri esnasında Putin ile Erdoğan’ın Karabağ’daki krizin barışçıl bir biçimde çözümlenmesi amacıyla karşılıklı olarak işbirliğine hazır oldukları kaydediliyordu.

Kremlin’in açıklamasında görüşmenin detaylarına ise inilmiyordu.

CNN Türk’ün diplomasi muhabiri Sena Alkan’ın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde ise Erdoğan’ın söz konusu görüşmede Putin’e Karabağ sorununu ‘yeni bir masada birlikte’ çözme teklifi götürdüğü belirtiliyor. Haberde, bu teklif üstünden müzakerelerin Minsk Grubu dışı ikili bir formata dönebileceği, görüşme trafiğinin hızlandırılması için de ortak bir çalışma grubunun kurulacağı ifade ediliyor. Ayrıca Rusya liderinin söz konusu tekliflere sıcak baktığı da söyleniyor.

Rusya’nın resmi makamları ise şimdiye dek Karabağ krizinin, Erivan ve Bakü aksi üstünde anlaşmadıkça mevcut müzakere formatında, yani Minsk Grubu çerçevesinde çözümlenmesi gerektiğini söyledi.

Rusya, ABD ve Fransa’nın eş başkanları olduğu AGİT Minsk Grubu’nda, Karabağ sorununun taraflarının yanı sıra Türkiye, Belarus, Almanya, İtalya, Portekiz, Hollanda, İsveç ve Finlandiya da yer alıyor.

Sputnik Türkiye