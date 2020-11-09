KGB, kesin bilgilere sahip – Ermenistan Kamu Radyosu

Rus KGB’si, Karabağ’daki Suriye militanları hakkında kesin bilgiye sahiptir

Rusya Merkezi İstihbarat Teşkilatı başkanı Sergey Narişkin, Rusya dış istihbarat servisinin, Orta Doğu’daki ortak istihbarat servislerinden de dâhil olmak üzere, Suriye’den gelen militanların Dağlık Karabağ ihtilafına karışması hakkında, kesin bilgiler aldığını söyledi.

Narişkin’e göre KGB, “Ortadoğu ve her şeyden önce Suriye’den gelen teröristlerin savaş bölgesindeki varlığı hakkında kesin bilgilere sahiptir. Bu verileri çeşitli ülkelerden, farklı kaynaklardan ve ortaklarımızdan, Yakın Doğu ve Orta Doğu’daki ortak servislerden alıyoruz”,- dedi Narişkin.

Rusya Dış İstihbarat Başkanı Sergey Narişkin, RIA Novosti’ye verdiği demeçte, Türk istihbaratının Dağlık Karabağ’daki olaylarda yer aldığını söyledi. Narişkin, “Türk istihbarat teşkilatının çalışmasının bazı unsurlarını görüyor, hissediyoruz”,- dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu