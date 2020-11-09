Ermenistan’da vurulan Rus helikopterinin ilk görüntüleri (video) – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan topraklarında düşen Rus helikopteri muhtemelen Nahçıvan tarafından vurulmuştur.

Olağanüstü Durumlar Bakanlığı bölgesel kurtarma departmanının operasyon grubu ve üç itfaiye ekibi olay yerine gitti.

Ermenistan’da vurulan Rus helikopterinin ilk çekimleri internette ortaya çıktı.

Daha önce Ermenistan topraklarında bir Rus helikopterinin vurulmuş olduğunu bildirmiştik.

Kolluk kuvvetlerindeki kaynağımız, helikopterin muhtemelen Nahçıvan tarafından vurulmuş olduğunu bildirdi.

Ermenistan Olağanüstü Durumlar Bakanlığı’na göre, Ararat Bölgesi Kriz Yönetim Merkezi 18.39’da Yeraskh köyünden Paruyr Sevak köyüne giden bölümde bir Rus helikopterinin düştüğü yönünde bir alarm aldı.

Ermenistan Kamu Radyosu