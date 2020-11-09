Ermenistan Başbakanı Paşinyan Joe Biden’i tebrik etti

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Joe Biden’i ABD’nin 46’ıncı Devlet Başkanı seçilmesi münasebetiyle tebrik etti.

Başbakan Paşinyan Dağlık Karabağ’da devam eden savaşın durdurulması ve meselenin nihai çözümü için ABD’nin yeni iktidarının ciddi adımlar atacağından ümitli olduğunu ifade etti.

Paşinyan’a göre meselenin çözümünün temelinde kendi kaderini tayin etme hakkını hayata geçirme vasıtasıyla Karabağ (Artsakh) halkının güvenliğinin sağlanması olmalı.

Ermenistan Başbakanı ayırca Karabağ meselesini barış yoluyla çözme konusunda Joe Biden’in vizyonunu takdirle karşıladığını ifade etti ve AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanı ülke olarak ABD’nin rolünü önemsediğini belirtti.

Paşinyan tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Sizin faaliyetiniz sırasında Ermenistan-ABD dostluğu ve elverişli işbirliğinin pekiştirilmesi için büyük katkılarda bulundunuz. Ermeni halkı Ermeni Soykırımının tanınması ve hakların savunması konusunda sizin ilkesel duruşunuzu da takdirle karşılıyor.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/11/09/Ermenistan-Başbakanı-Paşinyan-Joe-Biden/198037