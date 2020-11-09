Ermeni yönetmen barışçıl paylaşımı nedeniyle evi basılarak para cezasına çarptırıldı

Ermeni sinema yönetmeni ve insan hakları savunucusu Georgi Vanyan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’a yazdığı ve Facebook’ta paylaştığı açık mektup nedeniyle evi basılarak para cezasına çarptırıldı. Kendisine, paylaşımını silmediği takdirde cezanın iki katına çıkarılacağı bildirildi.

DUVAR – Ermenistan ve Azerbaycan arasında Dağlık Karabağ nedeniyle başlayan çatışmalar sürüyor. Her iki ülkede savaş hali ilan edilirken seslerini duyurmak isteyen barış yanlılarına yönelik baskılar da artıyor. Ermenistanlı sanatçı ve aktivist Georgi Vanyan da sosyal medya paylaşımları nedeniyle Erivan polisini kapısında buldu. Vanyan sıkıyönetim kararına aykırı hareket ettiği gerekçesiyle ağır bir para cezasıyla karşı karşıya.



Ermeni yönetmen, 29 Ekim’de Facebook’ta paylaştığı açık mektubunda Ermenistan Başbakanı Paşinyan’a, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’le aracısız görüşme çağrısında bulunmuş, ‘gerekirse ben de bunun için Bakü’ye gidebilirim’ demişti. Vanyan, açık mektubunda Paşinyan’ı şu sözlerle eleştirmişti.



“Size 20 Ekim’de özel bir mesaj göndermiştim. Maalesef buna bir cevap vermediniz. Ya okumayı reddettiniz ya da yardımcılarınız mesajımı size iletmediler.



1994’te Ermenistan-Azerbaycan çatışmalarını uluslararası hale getirdik ve geçen 26 yılda hiçbir sonuç elde edemedik. Savaşın tuzağına düştük, sivil ve asker birçok kurban verdik ve izolasyona mahkûm olduk. Size politik risklerini göze alarak karşı tarafla doğrudan görüşmenizi öneriyorum. Görev verirseniz barış görüşmeleri için Bakü’ye gitmeye hazırım.”



Ermenistan’ın kendi vatandaşlarına karşı suç işlediği de belirten Vanyan, sözlerine şöyle devam etmişti.



“Zaferden bahsetme saçmalığa son verin. Komşuya karşı zafer kazanılmaz, komşu ezilmez, yok edilmez. Komşunla konuşursun ve aynı dili konuşma becerisini bulana kadar, karşılıklı anlayışa ulaşana kadar konuşmaya devam edersin.



Stratejik müttefik aldatmacasından da vazgeçin. Kurtarıcı güç, müttefik arayışını bir kenara bırakın. Soykırıma maruz kaldığınızı kabul ettirmeye çalışmanız ve uluslararası toplumdan sadaka beklemeniz utanç verici.”

BANA SALDIRANLARLA POLİS ARASINDA İLİŞKİ VAR

Bunun üzerine 7 Ekim sabahı polisin kapısını çaldığını anlatan Vanyan, olayı sosyal medyadan duyururken “Paşinyan mektubuma cevap verdi” yorumunu yaptı: “Evime geldiler, beni tehdit ettiler, bana tutanak imzalatmaya çalıştılar. Ben imzalamadım ve yazılı belge görmek istedim ama göstermediler”.



Polisin söz konusu paylaşım nedeniyle kendisine bir para cezasına çarptırıldığını, eğer silmezse bu cezanın iki katına çıkarılacağını söylediğini duyuran Vanyan; emniyet müdürlüğüne, cumhuriyet başsavcılığına ve takipçilerine hitaben yaptığı son paylaşımlarda ise kendisinin ve yakınlarını anonim kişilerce tehdit edildiğini ve bu kişilerle polis arasında bir ilişki olduğunu söyledi: “Holiganlar evimi saldırdığında gelmemiştiniz. Köpeğim öldürüldüğünde gelmemiştiniz”.

TEHDİTLER VE HAKARETLER DEVAM EDİYOR

Son paylaşımlarına destek mesajları yazılsa da hala birtakım olumsuzluklara maruz kalan ve zor günler geçiren Vanyan, yaşadıkları hakkında şu açıklamayı yaptı: “Büyük bir para cezasından bahsediliyor. Ama henüz hiçbir şey net değil. Göreceğiz. Evet tehditler ve hakaretler devam ediyor. Zaten bunun duyusunu yaptım”

GEORGİ VANYAN KİMDİR?

Kasfkasya Barış İnisiyatifi Başkanı olan Vanyan, anti-milliyetçi ve savaş karşıtı fikirleriyle tanınıyor. 57 yaşındaki tiyatro ve sinema yönetmeni, Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan’ın sınırlarının kesiştiği Tekali Köyü’nde “Tekali Süreci” adı verilen bir barış kampanyası başlatmıştı. Azeri yazarları Karabağ’ın savaştan etkilenen kasabalarına davet etmişti. Kendisi de davet üzerine Bakü’ye gitmişti. Vanyan’ın Bakü’ye gitmesi Ermenistan kamuoyunda rahatsızlık yaratmıştı.

https://www.gazeteduvar.com.tr/ermeni-yonetmen-bariscil-paylasimi-nedeniyle-evi-basilarak-para-cezasina-carptirildi-haber-1504007