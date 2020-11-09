Ermeni gençler, Türk-Azerbaycan saldırılarını Wshington’da sessiz protesto etti (foto, video)

Ermeni Devrimci Federasyonu’nun gençleri, ABD başkenti Washington’da bulunan Lincoln Anıtı’nın yakınında sessiz bir protesto eylemi düzenledi.



ABD Ermeni Davası Konseyi’nden edinen bilgiye göre, EDF Gençlik kolunun “Ani” dalı, 8 Kasım’da Washington merkezinde toplanarak dünya dikkatini Ermeni halkının uğradığı felekete çekmeye çalıştı.



Ermenistan ile ABD bayraklarını taşıyan protestocular, Ermenilerin kadim anavatanı Artsakh’a (Dağlık Karabağ) karşı Türk-Azerbaycan saldırılarını durdurmaya çağıran pankartlar açtı.

Hatırlanacağı üzere, Türkiye’nin apaçık desteğini alan Azerbaycan, 27 Eylül’de Karabağ ile sınırın tüm boyunca geniş çaplı saldırıya geçti. Karabağ sivil yerleşim yerlerinin de sık sık ateş altına alındığı şiddetli çatışmalar, 43. gününde devam ediyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/11/09/Ermeni-ABD-Washington-Azerbaycan/198041