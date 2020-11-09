Dünyaca ünlü isimler, Mehriban Aliyeva’nın UNESCO iyi niyet elçisi unvanının iptalini talep etti

Sanat ve bilim alanındaki Ermeni ve yabancı bir grup ünlü isimler, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mehriban Aliyeva’nın UNESCO iyi niyet eçlisi unvanının iptal edilmesi talebiyle bir online imza kampanyası başlattı.

Kanada’lı Ermeni oyuncu Arsinee Khanjian’ın Facebook’ta yaptığı açıklamada, imza kampanyasının Chenge.org sitesi üzerinden başlatıldığı, aynı zamanda UNESCO Genel Müdürü Audrey Azoulay’a yönelik bir açık mektubun da yayınlandığı bildirildi.

Mektupta, “çağdaş dünyanın en yozlaşmış, en gaddar ve en baskıcı rejimin temsilcisi olan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mehriban Aliyeva’nın, UNESCO iyi niyet elçisi olmaya devam etmemesi lazım, çünkü Aliyeva, bir siyasetçi olarak sayısız insan hakları ihlallerinden, devlet seviyede Ermenilere karşı nefret politikasının teşviğinden ve yürütülmesinden, ayrıca Ermenilere karşı Azerbaycan yönetiminin gerçekleştirdiği sayısız savaş suçlarından tamamen sorumludur” denildi.

Mektubu hazırlayanlar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın eşi ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı olan Aliyeva’nın, 30 yıllık Karabağ müzakerelerinin boşuna yapıldığına ve çatışmanın sadece savaş yoluyla çözülebileceğine dair açıklamasını da hatırlattı.

Dağlık Karabağ’ın Stepanakert ve Şuşi şehirlerinde dini ve kültürel merkezlerin, sivil altyapılarının Azerbaycan tarafından hedef alınması sonucunda ülkede sayısız yıkımların ve can kayıplarının meydana geldiğinin vurgulandığı mektup, Kanada’lı Ermeni film yönetmeni Atom Egoyan, SOAD grub solisti Serj Tankian, Kanada’lı oyuncu Arsinee Khanjian, İsrail’li film yönetmeni Amos Gitai, birçok diğer ünlü ve tanınmış sanatçılar ve akademisyenler tarafından imzalandı.

Online imza kampanyasına şimdiye kadar 23.000 kişi katıldı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/11/09/Mehriban-Aliyeva-UNESCO-Karabağ/198049