Dağlık Karabağ: Azerbaycan lideri Aliyev BBC’ye konuştu, ‘Ermenistan üç bölgeden çekilirse savaşı durdururuz’ dedi

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, BBC’ye verdiği özel röportajda ateşkesin ancak Ermenistan’ın işgal ettiği bölgelerden çekilmesi şartıyla mümkün olabileceğini söyledi.

Pazar sabahı Azerbaycan ordusunun Şuşa’ya girdiğini duyurmasından önce yapılan röportajda, ateşkesin Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’la imzalanmasının çok zor olduğunu düşündüğünü belirten Aliyev, Azerbaycan ordusunun ilerleme kaydettiğini ve Ermenistan’ın “taviz verme şansının gittikçe azaldığını” söyledi:

“Taviz verme şansları gittikçe azalıyor çünkü biz bu toprakları güç kullanarak zaten geri alıyoruz. Yani zaman kaybediyorlar. Eğer makul davranırlarsa, özerk bir hükümet şekli üzerinde de çalışabiliriz. Buna karşı değiliz. Ama dürüst konuşacak olursam Ermenistan’daki bu başbakanla herhangi bir barış olasılığı görmüyorum.”

Fotoğraf altı yazısı, Azerbaycan ordusunun Şuşa’ya girmesinin ardından Ermeni siviller, Dağlık Karabağ bölgesinden çıkmaya başladı

‘Dağlık Karabağ çevresinde ellerinde kalan üç bölgeden çekilirlerse savaşa son veririz‘

Dağlık Karabağ bölgesi uluslararası alanda Ermenistan’ın işgali altındaki Azerbaycan’ın toprağı olarak tanınıyor. Bölgede tek taraflı ilan edilen, Ermenistan’ın desteklediği bir yönetim var ve nüfusun büyük çoğunluğu Ermenilerden oluşuyor.

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-54873428