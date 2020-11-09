Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ çatışmasına son verildi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, bugün imzalanan anlaşma ile Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ çatışmasına son verildiğini duyurdu.

Ruslan Rehimov Bakü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, bugün imzalanan anlaşma ile Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ çatışmasına son verildiğini duyurdu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ayrıca, “Ağdam rayonu 20 Kasım’a kadar Azerbaycan’a teslim edilecek.” bilgisini verdi.

Aliyev, Kelbecer’in 15 Kasım, Laçın’ın ise 1 Aralık’a kadar Azerbaycan’a geri verileceğini duyurdu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, anlaşmanın Ermenistan’ın yenilgisi anlamına geldiğini söyledi.

300 civarında yerleşim birimi kurtarıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Paşinyan’ın anlaşmayı kendi isteğiyle değil Azerbaycan’ın “demir yumruğu” sayesinde imzaladığını söyledi.

Aliyev, “27 Eylül’den bugüne kadar 300 civarında yerleşim biriminin kurtarılması Ermenistan ordusunun belini kırdı.” dedi.

Aliyev, Rus askerinin anlaşma gereği Dağlık Karabağ’da 5 yıl süreyle kalacağını, taraflar itiraz etmezse bu sürenin uzatılabileceğini duyurdu.

“1960 asker, 90 zırhlı personel aracı konuşlanacak”

Aliyev şunları söyledi:

“Dağlık Karabağ temas hattı ve Laçin koridorunda Rus barış gücünden hafif silahlı 1960 asker, 90 zırhlı personel aracı konuşlanacak. Bugünkü bildiride, Rusya ve Türkiye’nin ortak barış gücü görevi yer alıyor. Bölge temaslarına ilişkin tümüyle yeni bir format yaratıyoruz.”

AA