Aliyev için tüm basın «Fake news» – Ermenistan Kamu Radyosu

Aliyev çaresizce gerçeği inkâr etmeye çalışıyor.

İlham Aliyev’in bu nefret dolu açıklaması, Artsakh halkının hiçbir koşulda Azerbaycan’ın yetkisi altında olamayacağını bir kez daha kanıtlıyor.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anna Nağdalyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in BBC’ye verdiği röportajda yaptığı açıklamaları yorumladı.

Sözcüye göre, bu röportajda İlham Aliyev, pek çok yetkili uluslararası medya ve insan hakları örgütü tarafından inkâr edilemez şekilde belgelenen, Stepanakert’in ve Artsakh’ın diğer sivil yerleşim yerlerinin sivil nüfusu ve sivil altyapısının kasıtlı olarak hedeflenmesinin hiçbir gerekçesi olmadığını teyit ediyor.

Nağdalyan, “Er ya da geç savaş suçlarından sorumlu tutulacağını anlayan İlham Aliyev, çaresizce gerçeği inkâr etmeye çalışıyor ve buna ‘sahte haber’ diyor”,- demektedir.

İlham Aliyev’in emriyle hareket eden silahlı kuvvetler tarafından Artsakh’ın sivil altyapısının sürekli hedef alınmasının arka planına karşı, yaptığı bu nefret dolu açıklamanın, Artsakh halkının Azerbaycan’ın yetkisi altında olamayacağını bir kez daha kanıtladığı kaydediliyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, BBC’ye verdiği bir röportajda, Şuşi Kutsal Kurtarıcı Kilisesi’nin ve sivil yerleşim yerlerinin kasıtlı olarak hedef alınmasıyla ilgili çok sayıda uluslararası medya kuruluşunun sunduğu gerçeklere yanıt vermek yerine tüm uluslararası medyayı «Fake news» olarak nitelendirmişti.

Ermenistan Kamu Radyosu