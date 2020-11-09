Aliyev açıkladı! 23 köy daha! Ermeni güçler kaçıyor!

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 23 köyü daha Ermenistan’ın işgalinden kurtardığını duyurdu. Azerbaycan ordusu karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan ordusu askerleri ise Hocavend yönündeki mevzilerini bırakarak kaçtı. Dağlık Karabağ’ın sembol şehri Şuşa’nın işgalden kurtarılması ise başkent Bakü’den sivillerin katledildiği Gence’ye, ülkenin her yerinde coşkulu kutlamalara sahne oldu. Son dakika haberlerine göre işte Azerbaycan’da son durum

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Twitter hesabından, “Muzaffer Azerbaycan ordusu, Fuzuli’nin Gobu Dilağarda, Yal Pirahmetli, Yukarı Yağlıvend, Dilağarda, Seyid Mahmudlu ve Elesgerli, Hocalı’nın Demirciler, Çanakçı, Medetkend ve Sığnak, Hocavend’in Susanlık, Domi, Tuğ, Akaku ve Azıh, Cebrail’in Hüseynalılar, Söyüdlü ve Aşağı Sirik, Gubadlı’nın Yukarı Mollu, Aşağı Mollu ve Hocik, Zengilan’ın Keçikli ve Ördekli köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan’dır.” paylaşımında bulundu.

248 YERLEŞİM İŞGALDEN KURTARILDI

Azerbaycan ordusunun, Dağlık Karabağ’da 27 Eylül’de başladığı operasyonda bugüne kadar, 5 kent merkezi, 3 kasaba ve 240 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan işgalinden kurtardığı öğrenildi. Böylelikle işgalden kurtarılan yerleşim birimi sayısı 248’e çıktı.

HOCAVEND’DE ERMENİ GÜÇLERE AĞIR DARBE

Azerbaycan Ermenistan’ın işgali altındaki topraklarını kurtarmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun Hocavend yönünde gerçekleştirdiği taarruz sonucu Ermenistan ordusuna ağır darbe vurulduğu ifade edildi.

CEPHEDEN KAÇIŞIN GÖRÜNTÜSÜ

İHA’da yer alan habere göre Savunma Bakanlığı, ağır kayıplar veren Ermenistan ordusu askerlerinin mevzilerini bırakarak kaçtığını belirtti. Bakanlık, saldırıya ilişkin görüntüleri de paylaştı.

SERT BİR ŞEKİLDE VURULDU

DHA’da yer alan habere göre Azerbaycan Savunma Bakanlığı cephedeki son durumu da paylaştı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Gün içinde düşman, cephenin ana yönlerinden sert bir şekilde vuruldu.

Cephenin bazı bölgelerinde, personel ve askeri teçhizatta ağır kayıplar veren düşman geri çekilmek zorunda kaldı.

Gün içerisinde çok sayıda düşman birliği, 1 T-72 tankı, 1 D-30 topu, 1 havan, 1 adet mühimmat dolu askeri kamyon imha edildi” denildi.

AZERBAYCAN’DA ŞUŞA COŞKUSU

AA’da yer alan habere göre Azerbaycanlılar, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in ulusa sesleniş konuşmasında Şuşa’nın işgalden kurtarılma müjdesini vermesinin hemen sonrasında sokaklara akın etti.

BAKÜ BAYRAM YERİNE DÖNDÜ

Başkent Bakü, Şuşa’nın kurtuluşu nedeniyle yapılan coşkulu kutlamalara sahne oldu. Binlerce Bakülü ellerinde Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla çıktıkları sokaklarda sevinç gösterisinde bulundu.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR

Kimileri yaya çıktıkları sokaklarda dans ederek birbirlerini kutlarken, kimileri de arabalarıyla sokaklarda tur attı. Kutlamalara katılan vatandaşların çoğu sevinç gözyaşlarını tutamadı.

28 YILDIR İŞGAL ALTINDAYDI

Azerbaycan tarih ve kültürünün simgelerinden olmasının yanı sıra hem bölgeye hakim coğrafi konumu hem de Dağlık Karabağ’ın en büyük şehri Hankendi’ne giden yolun üzerinde bulunduğu için stratejik önem de taşıyan Şuşa, 8 Mayıs 1992’de Ermenistan güçlerince işgal edilmişti.

ERMENİ SALDIRILARINDA 93 SİVİL CAN VERDİ

Azerbaycan Başsavcılığı, 27 Eylül-9 Kasım tarihlerinde Ermenistan’ın saldırılarının neden olduğu can kayıplarını açıkladı. Buna göre, söz konusu dönemde 93 Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi, 407 kişi yaralandı. Açıklamada, Ermenistan’ın saldırılarında 3 bin 326 ev, 120 apartman ve 504 kamu binasının kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.

https://www.haberturk.com/son-dakika-azerbaycan-ermenistan-savasi-azerbaycan-vuruyor-cepheden-kacis-haberler-2863625