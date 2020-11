ABD’nin Englewood Cliffs şehrinin Belediye Başkanı: “Artsakh’ın bağımsızlık hakkını tanıyorum”

ABD’nin New Jersey eyaletinin Englewood Cliffs şehrinin Belediye Başkanı Mario Kranjak, Azerbaycan tarafından Artskah’ın sivil halkına karşı sürdürülen saldırıları kınayan bir beyanname yayınladı.



Beyannamede, “Demokrasi, hukuk üstünlüğü ve tüm insanların özgür ve barış içinde yaşama hakkının savuncusu olarak ben;



Artsakh Cumhuriyeti’nin, demokrasinin bir gururlu temsilcisi ve binyıllar boyunca Ermenilerin anavatanının bir parçası olduğunu,



Artsakh Cumhuriyeti’nin, yasal bir şekilde kendi bağımsızlığını ilan ettiğini, yıllar boyunca saldırılara karşı direndiğini ve her zaman uluslararası gözlemciler tarafından özgür ve adil olarak nitelendirilen parlamento ve cumhurbaşkanı seçimleri düzenlediğini,



Şuanda maalesef Artsakh Cumhuriyeti’nin tüm topraklarında sivil halkın, Azerbaycan’ın ve dış güçlerin yasadışı destek ve müdahalesiyle ağır topçu, füze, hava, İHA ve kara saldırılarına maruz kaldığını,



Artsakh Cumhuriyeti’nin, Artsakh ve Azerbaycan arasında büyük savaş operasyonlarına son veren 1994 ateşkes anlaşmasının üç taraflarından biri olarak AGİT Minsk Grubu’nun araçlığıyla müzakere yoluyla, güç kullanmadan normalleştirmeye sadık kalmaya devam ettiğini dikkate alarak,



New Jersey eyaletinin Englewood Cliffs şehrinin belediye başkanı olarak ben, Mario Kranjak, işbu belgeyle:



1. Anılan çatışmanın barış yoluyla ve adil bir şekilde çözülmesini destekliyor,



2. Azerbaycan Cumhuriyeti tarafından Artsakh’ın sivil halkına karşı gerçekleştirilen saldırıları kınıyor,



3. Yabancıların, militanların toplanması ve Artsakh Cumhuriyeti’ne sevk edilmesine yardım etmesini kınıyor,



4. Artsakh Cumhuriyeti’nin kendi kaderini tayin etme ve bağımsızlık hakkını tanıyor ve bütün saygınlığımla ABD Devlet Başkanı’nı ve Kongre’yi aynısını yapmaya davet ediyorum” denildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/11/09/ABD-Englewood-Cliffs-Artsakh-bağımsızlık/198067