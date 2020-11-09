190 yıllık tarihi cami yeniden ibadete açıldı

Didim’de Hisar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 190 yıllık caminin restorasyon çalışmaları, Vakıflar Genel Müdürlüğünce tamamlandı. 1 yıllık sürede tamamlanan çalışmaların ardından cami aslına uygun hale getirilerek yeniden ibadete açıldı.

Hüseyin Çalışkan

Didim’in ilk yerleşim yeri olarak bilinen ve içerisinde binlerce yıllık Apollon Tapınağı’nın da yer aldığı Hisar Mahallesindeki caminin restorasyonu tamamlandı. Mahalledeki en eski binaları içerisinde bulunduran, 1830’lı yıllardan mübadelenin olduğu 1924 yılına kadar kilise olarak Rumlar tarafından kullanılan ve ardından camiye çevrilen 190 yıllık tarihi binanın Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonuna geçtiğimiz yıl başlanmıştı. Hisar Camii olarak da bilinen caminin iç ve dış kısmındaki çalışmaların yanı sıra röleve çalışmaları da yapıldı.

CAMİ CEMAATİYLE BİRLİKTE NAMAZ KILDILAR

Restorasyon kapsamında caminin dış ve iç duvarları, iç tavan ve direklerinin yanı sıra pencere ve kapıları da aslına uygun hale getirildi. KDV dahil 588.820 TL’ye mal olan ve 19 Aralık 2020 tarihine kadar tamamlanması hedeflenen çalışmalar kapsamında cami kasım ayı itibariyle yeniden ibadete açıldı. Caminin ibadete açıldığı ilk gün Didim Kaymakamı Halil Avşar, Didim ilçe Müftüsü Hasan Hüseyin Susam, AK Parti İlçe Başkanı Maşallah Subaşı, MHP İlçe Başkanı Fikret Alkaya ve iki partinin yöneticileri, cemaatle birlikte namaz kıldı. Mahalle Muhtarı Bahri Aşık ise Rum’lardan kalan ve daha sonra camiye çevrilen caminin son halinin mahalle halkı tarafından beğenildiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

https://www.sesgazetesi.com.tr/haber/5689170/190-yillik-tarihi-cami-yeniden-ibadete-acildi