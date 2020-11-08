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WarGonzo:Martuni istikametinde Azerbaycan ordusu geri çekiliyor

2020-11-08

Rusya Merkezli WarGonzo projesi Dağlık Karaba’ın (Artsakh) Martuni (Hocavend) istikametinde işgalci Azerbaycan ordusunun geri çekildiğine dair haber yayınladı.

‘Armenpress’ devlet haber ajansının aktardığı bilgilere göre Karabağ-Azerbaycan  cephe hattının batıdoğu bölgesinde Martuni şehrinin yakınlarında Karabağ Savunma Ordusu Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine ait savaş uçağı düşürdü.

Bu istikamette Ermeni güçleri başarılı askeri operasyonlar gerçekleştirmeye devam ediyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/11/08/WarGonzo-Martuni-Karabağ-Azerbaycan-ordusu/197987

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