WarGonzo:Martuni istikametinde Azerbaycan ordusu geri çekiliyor

Rusya Merkezli WarGonzo projesi Dağlık Karaba’ın (Artsakh) Martuni (Hocavend) istikametinde işgalci Azerbaycan ordusunun geri çekildiğine dair haber yayınladı.
‘Armenpress’ devlet haber ajansının aktardığı bilgilere göre Karabağ-Azerbaycan cephe hattının batıdoğu bölgesinde Martuni şehrinin yakınlarında Karabağ Savunma Ordusu Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine ait savaş uçağı düşürdü.
Bu istikamette Ermeni güçleri başarılı askeri operasyonlar gerçekleştirmeye devam ediyor.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/11/08/WarGonzo-Martuni-Karabağ-Azerbaycan-ordusu/197987
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