Şuşi’de çatışmalar devam ediyor – Ermenistan Kamu Radyosu

Savunma Bakanlığı temsilcisi, askerlerimize inanmaya çağırıyor

Şuşi kenti yakınlarında sıcak savaşların yapıldığı dördüncü gün.

Onu ele geçirmek, bu savaşta düşmanın temel amacıdır.

Ermenistan Savunma Bakanlığı temsilcisi Artsrun Hovhannisyan, Facebook sayfasında yaptığı paylaşımda, Şuşi’de çatışmaların devam ettiğini bildirdi.

Geçtiğimiz günlerde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in, Şuşi’nin kendi askerlerinin kontrolü altında olduğunu belirten bir yalan açıklama yaptığını belirtmek gerekir.

Ermenistan Savunma Bakanlığı temsilcisi, “Bekleyin ve ordumuza inanın” diye yazmaktadır.

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan, sabah saatlerinde cephenin tüm yönlerinde değişken yoğunluklu savaşların devam ettiğini bildirmişti

Güneydoğu kesiminde ve Şuşi yakınlarında daha çetin çatışmalar gerçekleşmekteydi.

Savunma Ordusu birimleri düşmanın hedeflerine darbeler vurmuş, Ermeni askerleri, düşmanın sayısız ilerleme girişimini püskürtmeyi başarmışlardı.

Daha sonra Artsrun Hovhannisyan, Şuşi için ağır ve kararlı çatışmaların devam ettiğini yazdı.

Ermenistan Kamu Radyosu