Rus barış güçlerinin Dağlık Karabağ’a konuşlandırılmasını kabul ediyoruz – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan’ın Rusya’dan beklediği yardım alındı ​​ve Rusya’nın güvenliğinin ve Ermenistan’a karşı müttefik yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin kalitesi konusunda hiçbir çekince yok.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Alman ARD TV kanalına verdiği röportajda bunu söyledi.

Başbakan, Ermenistan’ın ise Rusya’nın her şeyden önce Dağlık Karabağ meselesinde belirli bir tarafsızlık yükümlülüğü bulunan AGİT Minsk Grubu’nun eşbaşkanı olduğunu anladığını kaydetti.

Ve Azerbaycan ile de iyi ilişkileri var.

Paşinyan, “Elbette bu basit bir durum değil, ancak Rusya’nın Ermenistan’a karşı yükümlülüklerini yerine getirmesinin kalitesinden memnunuz” dedi.

Rus barış güçlerinin Dağlık Karabağ’a konuşlandırılmasına değinen Başbakan, bunun şu anda önemli konulardan biri olduğunu kaydetti.

“Rus barış güçlerinin konuşlandırılmasının bizim için kabul edilebilir olduğunu söyledim.”

Ve burada mesele sadece siyasi değil, aynı zamanda pratiktir, çünkü her şeyden önce Rusya bölgede mevcuttur.

Paşinyan, “Yani, barış güçleri operatif bir tepkiyi varsayıyorlar ve bölgede Rusya var, Rusya bölgeyi biliyor.” Dedi.

Başbakana göre, Rus barış güçlerinin faaliyetleri en etkili olanı olabilir.

“Barışı koruma görevlilerinin istikrarsızlık ve kaygı değil, gerçekten istikrar getirdiğinden emin olmalıyız.”

“Rus barış güçlerinin bu süreçte en uygun ve doğru oyuncular olduğunu düşünüyorum” dedi.

Gazetecinin AB barış gücü göndermesi gerekip gerekmediği sorusuna Paşinyan, görüşünü defalarca dile getirdiğini ve Avrupa Birliği’nin bu savaşı kimin başlattığını net bir şekilde belirleyerek süreci destekleyebileceğini ve bölgenin paralı askerlerinin transfer gerçeği açıkça belirlediğini kaydetti.

Paşinyan, “Aksine, Azerbaycan Türk barış güçlerini göndermeyi teklif ediyor” dedi.

Gazetecinin gözlemine cevaben Paşinyan, Türkiye’nin bölgeye teröristleri ve paralı askerleri getiren bir ülke olduğunu ve herhangi bir barışçıl süreci, özellikle barışı koruma sürecini hayal etmenin zor olduğunu yineledi.

Ermenistan Kamu Radyosu