Rus akademisyenlerden Karabağ’a destek kampanyası: kitaplarını satışa çıkardılar

Bir grup Rus bilim insanları, Artsakh’a (Dağlık Karabağ) karşı Azerbaycan’ın sürdürdüğü savaşa kaşı bir kampanya başlattı. Ermenistan ve Ermeniler hakkında yazdıkları kitapları satışa çıkaran bu akademisyenler, tüm dünyayı bu kitapları satın almaya ve böylece Artsakh’a destek vermeye çağırdı. Satıştan elde edilecek gelir, Artskah’a bağışlanacak.

“Artsakh’a yardım” adını taşıyan kampanya, Rusya Bilim ve Kültür Derneği’nin inisiyatifi ile Ermenistan’ın Rusya Büyükelçiliği ve Ermeni Apostolik Kilisesi’nin desteğiyle düzenlendi.

Azerbaycan’ın başlattığı savaş operasyonlarının Artsakh’ta yarattığı sonuçları anlatan akademisyenler, “27 Eylül tarihinde Azerbaycan’ın silahlı kuvvetlerinin, topçu ve zırhlı araçların kullanımıyla Artsakh’a saldırmasının sonucunda yüzlerce asker ve onlarca sivil vatandaş hayatını kaybetti, kiliseler ve sivil yapılar yıkıldı” ifadelerine yer verdi.

Hatırlanacağı üzere, 27 Eylül tarihinden itibaren Türkiye’nin ve yabancı teröristlerin apaçık ve kanıtlanmış desteğiyle Dağlık Karabağ’a karşı geniş çaplı savaş operasyonları başlatan Azerbaycan, başkent Stepanakert, kale-şehir Şuşi ve Martuni, Martakert şehirleri dahil Artsakh’ın sayısız sivil yerleşim yerlerini durmadan ateş altına alıyor, hatta sivillere karşı tüm dünyada yasaklı olan silahları kullanmakta da tereddüt etmiyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/11/08/Rus-akademisyen-Karabağ/197956