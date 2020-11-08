Karabağ’da çatışmalar sürüyor

Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmalarda 43’üncü günde sürüyor. Karabağ’ın Şuşi (Şuşa) kenti çevresinden şiddetli çatışma haberleri geliyor. Çatışmalarda çok sayıda sivil yapının hasar gördüğü belirtildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev kenti kontrol altına aldıkları söyledi ancak Ermenistan çatışmaların sürdüğünü açıkladı.

Karabağ güçleri ayrıca başkent Stepanakert’in (Hankendi) de Azerbaycan ordusu tarafından gece boyunca bombalandığını söyledi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı da Ağdara, Ağdam, Hocavend ve Gubadlı çevresinde farklı yoğunluklarda çatışmaların devam ettiğini aktardı.

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı da Ermenistan silahlı kuvvetleri tarafından Tatar, Barda, Ağdam, Ağcabedi ve Gubadlı bölgelerindeki köylerin topçu bombardımanı sonucu sivillerin öldüğünü ve yaralandığını ve sivil altyapının zarar gördüğünü söyledi.

PAŞİNYAN’DAN “RUS BARIŞ GÜCÜ” AÇIKLAMASI

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Alman ARD TV’ye yaptığı açıklamada “Rus barış güçlerinin konuşlandırılması bizim için kabul edilebilir. Burada mesele sadece siyasi değil, aynı zamanda pratiktir, çünkü her şeyden önce Rusya bölgede mevcuttur. Yani, barış güçlerinin operatif bir özelliği olması varsayılıyor ve bölgede Rusya var, Rusya bölgeyi biliyor” dedi.

Paşinyan ayrıca, “Savaş koşullarında müzakereler hakkında konuşmak normal ancak gerçekçi değil. Zaten müzakerelerin koşulları istişare edilmiş ve 10 Ekim tarihli Moskova bildirisinde mutabık kalınmıştı. Artık koşul öne sürmeye gerek yok. Koşullar orada yazılı, biz onların kabul edilebilir olduğunu düşündük” diye konuştu.

Paşinyan AB Barış Gücü önerilerine dair bir soru üzerine , “Aksine Azerbaycan Türk barış gücü göndermeyi teklif ediyor” dedi ve Türkiye’nin “bölgeye teröristleri ve paralı askerleri getiren bir ülke olduğunu” ve herhangi bir barışçıl süreci, özellikle barışı koruma sürecini hayal etmenin zor olduğunu ifade etti.

ERDOĞAN VE PUTİN, DAĞLIK KARABAĞ’I GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dağlık Karabağ’daki durumun ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kremlin’den yapılan açıklamada, “Görüşmeler, çatışmaları bir an önce sona erdirmenin ve siyasi-diplomatik bir çözüm bulmanın bir yolunu bulmayı amaçlıyordu” denildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre de Erdoğan görüşmede, “Ermenistan’ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarından geri çekilmesi gerektiğini belirterek, Azerbaycan’ın karşı harekatının kendi topraklarıyla sınırlı olduğunu” ifade etti.

“Ermenistan yönetiminin aklıselim ile müzakere masasına oturmaya ikna edilmesi gerektiğini” dile getiren Erdoğan, bu ihtilafın kalıcı bir çözümle sona erdirilmesinin ve bölgenin istikrara kavuşmasının kilit önemde olduğunu vurguladı. (DIŞ HABERLER)

Evrensel Gazetesi