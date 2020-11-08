Gece saatlerinde başkent Stepanaekert yine Azerbaycan tarafından ateş altında tutuldu (fotoğraglar)

Artsakh (Dağlık Karabağ) Olağanüstü Hal Servisi, 7-8 Kasım gecesi Artsakh başkentinin tekrar sık sık bombalandığını duyurdu. Başkent Stepanakert’te uzun menzilli 8 füze, meskun binalara ve sivil altyapılara isabet etti. Ön verilere göre ölü ve yararlılar yoktur.

Hatırlanacağı üzere, 27 Eylül tarihinden itibaren Türkiye’nin ve yabancı teröristlerin apaçık ve kanıtlanmış desteğiyle Dağlık Karabağ’a karşı geniş çaplı savaş operasyonları başlatan Azerbaycan, başkent Stepanakert, kale-şehir Şuşi ve Martuni, Martakert şehirleri dahil Artsakh’ın sayısız sivil yerleşim yerlerini durmadan ateş altına alıyor, hatta sivillere karşı tüm dünyada yasaklı olan silahları kullanmakta da tereddüt etmiyor.