Ermenistan Savunma Bakanlığı’ndan açıklama: Şuşi’de çatışmalar devam ediyor

Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın temsilcisi Artsrun Hovhannisyan, Facebook üzerinden yaptğı bir paylaşımda, Şuşi’deki duruma değindi.

Hovhannisyan, “Şuşi’de çatışmalar devam ediyor. Bekleyin ve ordumuza güvenin” ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı üzere, Dağlık Karabağ’da Azerbaycan’ın başlattığı savaş operasyonları 27 Eylül’den beri durmadan devam ediyor. Az önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Şuşi’yi ele geçirdiklerini iddia etmişti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/11/08/Karabağ-Şuşi-Aliyev/197957