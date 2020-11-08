Aliyev, ‘Şuşa’da ezan sesi duyulacak’ dedi, Ermenistan’dan yalanlama geldi

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ üzerinden devam eden çatışmalarda tansiyon bir kez daha yükselmiş durumda.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, kritik öneme sahip Şuşa kentininin ele geçirildiğini ileri sürdü.

Anadolu Ajansı’nın aktardığı habere göre Aliyev, “28 yıl sonra Şuşa’da ezan sesi duyulacak” iddiasını öne sürdü.

Aliyev, ulusa sesleniş konuşmasında “Şuşa’nın Azerbaycan tarihinde özel yeri var. Şuşa sadece Azerbaycan’ın değil tüm Kafkasya’nın incisidir. 28 yıl sonra Şuşa’da ezan sesi duyulacak” ifadesini kullandı.

“Zafer yürüyüşümüz devam ediyor. Ermenistan yönetimi taleplerime yanıt vermezse sonuna kadar gideceğiz” diyen Aliyev, şöyle devam etti:

“Hocalı kurbanlarının kanı yerde kalmadı, şehitlerimizin intikamı alındı. İntikamımızı savaş meydanında aldık.”

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Ovannisyan, Aliyev’in açıklamasının gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

Ovannisyan, “Şuşa’da çatışmalar devam ediyor. Bekleyin ve askerlerimize inanın” dedi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, cumartesi akşamı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Kremlin’in geçtiği bilgi notuna göre, Dağlık Karabağ’daki durum etraflıca konuşulmuş, Putin, Aliyev ve Paşinyan’la seri görüşmelerine dair Erdoğan’ı bilgilendirmişti. Bu görüşmelerin acilen ateşkes ve savaşın siyasi-diplomatik sürece evrilmesiyle ilgili olduğu vurgulanmıştı.

Putin, Erdoğan’ı aramış. Kremlin’e göre, – Dağlık Karabağ’daki durum etraflıca konuşulmuş, Putin, Aliyev ve Paşinyan’la seri görüşmelerine dair Erdoğan’ı bilgilendirmiş – Bu görüşmelerin acilen ateşkes ve savaşın siyasi-diplomatik sürece evrilmesiyle ilgili olduğu vurgulanmış. pic.twitter.com/LMSHeOD9DN — Kerim HAS (@Kerim_HAS) November 7, 2020

Ahval News