12 paralı askerin cesedi daha Suriye’ye getirildi – Ermenistan Kamu Radyosu

Suriye’ye 12 paralı askerin cesedi getirildi. Yüzlerce militan Artsakh’da savaşmayı reddediyor

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, çoğu paralı askerin Azerbaycanlı askerlerle yan yana savaşmayı reddettiği için, Ankara’nın Artsakh’a gönderilecek militanları toplamakta zorlandığını belirtiyor.

Suriye İnsan Hakları İzleme Merkezi’nin (SOHR) internet sitesine göre, Azerbaycan tarafından savaşan ve Artsakh savaşında öldürülen 12 paralı askerin cesetleri Suriye’ye getirildi.

Suriye Gözlemevi aktivistlerinin, ölen militanların cesetlerini Suriye’nin kuzeyindeki Türk kuvvetleri ve Ankara destekli grupların kontrolü altındaki bölgelere götürülmesini takip ettiği bildirildi.

Ayrıca SOHR aktivistleri, yalnızca son birkaç saat içinde Artsakh çatışma bölgesindeki şiddetli çatışmalar sırasında en az 10 paralı askerin öldüğünü kaydetti.

Dolayısıyla kaynağa göre, Eylül sonundan bu yana Artsakh çatışma bölgesinde öldürülen toplam militan sayısı en az 250 kişidir.

Bunlardan 195’inin cenazesi Suriye’ye getirilmiş olup, diğerleri hala çatışma bölgesindedir.

Ayrıca Artsakh’ta iki Suriyeli paralı asker esir alındı.

Kaynağa göre, Artsakh çatışma bölgesine nakledilen Suriyeli militanların toplam sayısı 2580’e ulaştı.

Bununla birlikte, birkaç yüz tanesi (daha doğrusu 342), çatışmalara katılmayı reddederek, vaat edilen ücretten de vazgeçerek Suriye’ye döndü.

SOHR’ye göre, paralı askerlerin çoğunun, ağır kayıplar verildiğini bilerek Azerbaycanlıların yanında savaşmayı reddettiği için Türkiye, elindeki tüm imkânlarla Artsakh’a gönderilecek militanlar toplamaya çalışıyor.

Suriye İnsan Hakları İzleme Merkezi, Azerbaycan’a gönderilen militanların bir kısmının, Azerbaycan askerlerinin Şii olduğunu bile bilmediklerine dikkat çekiyor.

Militanlar Azerbaycan’a gelip bunu öğrendikten sonra Suriye’ye dönmek istediklerini ifade ediyorlar.

Artsakh ile savaşın ilk günlerinden itibaren, Türkiye’nin, Artsakh ve Ermenistan’a karşı kullanmak üzere, Suriye’nin kuzeyinden Azerbaycan’a paralı askerler gönderdiği öğrenildi.

Ermenistan Kamu Radyosu