Türkler Biden’in olası zaferi konusunda endişeli – Ermenistan Kamu Radyosu

Herkes 3 Kasım’da başlayan ABD başkanlık seçimlerinin sonuçlarını bekliyor.

Türkiye’de de gündemde ve bir takım uzmanlar siyasi geleceğin nasıl olacağı konusunda yorum yapmaya çalışıyor.

Türk siyaset bilimci Kürşad zorlu da görüşünü dile getirdi. Ona göre Biden’in zaferi Türkiye ve Azerbaycan için pek elverişli değil.

Zorlu’ya göre, “Oy sayısı Biden’in lehine olursa, yeni cumhurbaşkanının masasında Türkiye ile yakından ilgili bir takım konular olacak. Bunlardan biri Dağlık Karabağ meselesi. “

Kürşad zorlu, Ermeni toplumunun Biden’in seçim kampanyasında da yer alan beş önemli adımı atmasını beklediğini belirtiyor.

Bunlar, Ermeni Soykırımı’nın tanınması, Dağlık Karabağ’daki çatışmanın sona ermesinin yanı sıra, ateşkes rejimini izlemek için gözlemcilerin gönderilmesi, AGİT Minsk Grubu Eş Başkanı olarak sürece aktif katılım, Ermenistan’a yardımın artırılması ve Azerbaycan’a yardımın sınırlandırılmasıdır.

Sonuç olarak Kürşad zorlu, “Bakü’nün Dağlık Karabağ ihtilafındaki amacına ulaşmak için çabalarını yoğunlaştırması gerektiğini, aksi takdirde Biden Azerbaycan ve Türkiye için ciddi bir engel haline gelebilir” dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu