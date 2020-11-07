Türkiye’nin yolladığı teröristler, sinek gibi ölüyor – Ermenistan Kamu Radyosu

Suriye’den Azerbaycan’a aktarılan paralı askerler hakkında yeni gerçekler

The New York Review’dan bir gazeteci olan Zhurkov’un aktardığına göre, Azerbaycan’da öldürülen 9 Suriyelinin cenazeleri 1 Kasım’da Türkiye sınırındaki Hivar Kilis kontrol noktasından anavatanlarına iade edildi.

Gazetede yayınlanan “Suriyeli paralı askerler Türkiye için dış savaşlar yürütüyor” makalede Azerbaycan’da bulunan Suriyeli paralı asker Abdel Basit (yazar, güvenlikleri için, yaşayan tüm Suriyelilerin adlarını değiştirdi), şöyle anlatmaktadır:

“Bizi doğruca ön cepheye gönderdiler.

Durum korkunçtu, korkunç.

Her gün çatışma vardı.

Dinlenme yok.

Birçok kişi kayıp ve onları bulamıyoruz”.

Suriye’nin Humus köyünden gelen bu eski isyancının yabancı bir ülkede savaşmak için kayıt yaptırmaya karar vermesine neden olan nedir.

Hâlâ Suriye’de bulunan babası, ailenin kötü durumda olması nedeniyle büyük miktarda kredi çekmek zorunda kalır, ancak maaşı “borcunu ödemeye” yetmez.

“Gitmem gerekiyordu. İrademe aykırı olsa da”,- demekteydi militan.

Gazeteye göre Abdül Basit, Karabağ’da Ermenistan’a karşı savaşmak için Türkiye’nin Eylül ayı başında Azerbaycan’a gönderdiği yüzlerce Suriyeli savaşçıdan biri…

Bu zavallı Suriyeliler, yem olarak kullanıldı.

Abdül Basit’in dört arkadaşı Azerbaycan’a indikten hemen sonra iki gün içinde öldürüldü.

Bir hafta sonra iki kişi daha öldürüldü.

“Sultan Süleyman Şah” tümeni komutanı Ebu Amşa tarafından askere alınan 150 militan 11 gün önce Azerbaycan’a geldi.

Ancak kendilerine, bu grubun faaliyet gösterdiği Libya’ya gidecekleri söylenerek aldatıldılar.

Bu kişilere ancak Suriye topraklarından ayrıldıktan sonra Libya’ya değil, Azerbaycan’a gidecekleri bildirildi.

Amerikalı gazeteci Zhurkov, “Dağlık Karabağ’da savaşan Suriyeliler arasında paralı askerlerin çoğu, çok sayıda kayıp nedeniyle Azerbaycan’a gitmek istemedi” diye yazmaktadır.

France24 televizyonu, çeşitli terör örgütlerini temsil eden Suriyeli çetelerin Dağlık Karabağ’a yönelik saldırılar esnasında Azerbaycan tarafından savaştığını bir kez daha teyit eden videolar yayınlamaya devam ediyor.

Videolardan bazıları Suriye’deki terörist eğitim kamplarında çekilirken, diğerleri Dağlık Karabağ çatışma bölgesinde çekilmiştir.

Azerbaycan’da çekilen videolar paralı askerler tarafından çekildi ve paralı askerler daha sonra bunları internette paylaştı.

Suriyeli paralı askerlerin Karabağ savaşına katıldığına dair yeni kanıtlara rağmen, Bakü onları kategorik olarak inkâr etmeye devam ediyor.

Azerbaycan’ın ABD Büyükelçisi Elin Suleymanov, Washington Times’a verdiği röportajda “Moskova’da okula gittim.

Propagandanın ne olduğunu çok iyi biliyorum.

Bu iddialar sadece Sovyet propagandası.

Tüm bu çabaların amacı, Ermenistan’ın Azerbaycan’a karşı terörle mücadele operasyonu yürütmek amacıyla Rus kuvvetlerini bu savaşa dâhil etmesini sağlayacak kadar yanlış bir açıdan gerçekleri ortaya koymaktır”,- demektedir.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Facebook’ta yaptığı bir paylaşımda, “yabancı paralı askerlerin” dâhil olmasının “Dağlık Karabağ ve Ermenistan’ın yanı sıra uluslararası güvenlik için de bir tehdit olup, mesele uluslararası soruşturma konusu olmalıdır”,- dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu