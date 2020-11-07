Türk ETIM’leri terörist değil mi ? ABD’nin kararı Çin’i kızdırdı – Ermenistan Kamu Radyosu

ABD yetkilileri, Uygur örgütü ETİM’i terör örgütleri listesinden çıkardı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 2006 yılında ABD Ordusu’nun Guantanamo Körfezi’nde birkaç yıl geçiren bu örgütün 22 üyesini tutuklamış olmasına rağmen bu kararı açıkladı.

Çin CGTN TV kanalına göre, Çinli yetkililer ABD’nin kararını şiddetle protesto ettiler ve şiddetle kınadılar.

Pekin, “Doğu Türkistan İslami Hareketi” nin (ETIM) “El Kaide” ile bağlantılı olduğunu belirtiyor.

“Terörizm terörizmdir.”

Amerika Birleşik Devletleri hatasını derhal düzeltmeli ve terör örgütlerini “aklamaya” son vermelidir.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin günlük basın toplantısında, “Aksi takdirde, teröre karşı uluslararası işbirliğinde geri kalacaktır” dedi.

ETIM bir terör örgütü olarak tanınmış ve 2002 tarihli BM Güvenlik Konseyi Kararları 1267 sayılı ve 1390 sayılı ceza listesine alınmıştır.

Van Wenbin, Amerika Birleşik Devletleri’nin 1267 sayılı Kararın ortak yazarı olduğunu kaydetti, ancak şimdi bunu yapmayı reddediyor.

Ermenistan Kamu Radyosu