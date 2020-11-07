System of a Down grubundan Ermenistan’a bağış çağrısı

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Müzik grubu System of a Down klibinde Azerbaycan’daki sivilleri hedef alan Ermenistan’a bağış toplamak içi çağrıda bulunurken, YouTube videonun kaldırılması yönündeki şikayetlere karşın henüz bir adım atmadı.

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde 1994 yılında kurulan Ermeni–Amerikan müzik grubu “System of a Down” 15 yıl aradan sonra piyasaya dönme kararı aldı.

Müzik grubunun ilk icraatı ise, Azerbaycan tarafından hezimete uğrayan Ermenistan ordusu için bağış toplamak oldu.

Müzik grubu 27 Eylül’den bu yana Azerbaycan’daki sivilleri hedef alan Ermenistan için klip çıkardı. Klipte Ermenistan askerlerinin görüntülerine de yer verildi.

Kliplerini YouTube üzerinden yayınlayan grup, “Yıllar sonra 2 yeni şarkı yayınladık. Şarkılarımızda Karabağ ve Ermenistan’dan bahsettik. Destek bekliyoruz. Yardımlar Karabağ ve Ermenistan’daki ihtiyaç sahipleri ve askerler için kullanılacak” ifadeleri yer aldı.

YouTube, bağış kampanyası başlatan müzik grubuna gelen şikayetlerin ardından henüz bir adım atmadı.

https://www.ntv.com.tr/galeri/yasam/system-of-a-down-grubundan-ermenistana-bagis-cagrisi,F9rcahGVjUedjki5pzKpug/I8JL0MqWb0GBCKqa6RAKEA