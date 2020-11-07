Son dakika haberi: Fransa’da Ortodoks papaza saldıran kişi yakalandı! Saldırının şoke eden detayı ortaya çıktı!

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Fransa‘nın Lyon kentinde meydana gelen kilise saldırısının şoke eden detayları ortaya çıktı. Fransa’nın Lyon kentindeki Yunan Ortodoks kilisesi saldırganı bulundu. Cumhuriyet Savcısı Nicolas Jacquet, saldırıyı düzenleyen kişinin 40 yaşlarında Gürcü kökenli bir erkek olduğunu, eşi ile papaz arasında ilişki bulunduğunu ifade etti.

Lyon Cumhuriyet Savcısı Nicolas Jacquet, 31 Ekim’de papaz Nikolaos Kakavelakis’i silahla vurarak yaralayan şüphelinin dün gözaltına alındığını, bugün suçunu itiraf ederek saldırıyı üstlendiğini belirtti.

SALDIRGANIN EŞİ İLE PARAZ ARASINDA İLİŞKİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Jacquet, saldırıyı düzenleyen kişinin 40 yaşlarında Gürcü kökenli bir erkek olduğunu, eşi ile papaz arasında ilişki bulunduğunu ifade etti. Fransa’nın Lyon kentinin 7’inci bölgesinde Yunan Ortodoks Kilisesi papazı Kakavelakis, kiliseyi kapattığı sırada av tüfeğiyle vurulmuş, saldırgan kaçmıştı.

Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan 52 yaşındaki Papaz Kakavelakis, perşembe günü 5 gündür bulunduğu komadan çıkmıştı.

https://www.sabah.com.tr/dunya/2020/11/07/son-dakika-haberi-fransada-ortodoks-papaza-saldiran-kisi-yakalandi-saldirinin-soke-eden-detayi-ortaya-cikti