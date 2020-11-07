Putin ve Macron, Dağlık Karabağ sorununu telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Ermeniler ve Azerbayban güçleri arasında Dağlık Karabağ bölgesi’nde devam eden çatışmalarla ilgili telefonda görüştü.

Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamada her iki liderin de gelişmelerle ilgili kaygılarını dile getirdiği belirtilirken, Putin’in Macron’a “Rusya’nın ateşkes uygulama ve taraflar arasında çözüm için pazarlık yapmalarını sağlama” yönünde çalışmaları hakkında bilgi verdiği kaydedildi.

İki liderin bunun yanında çözüme arabuluculuk yapmak için 1992’de kurulan AGİT Minsk Grubu dahil diğer barış görüşmeleri yöntemlerini de devam ettirme niyetinde oldukları belirtildi.

Çatışmalar 1.5 aydır sürüyor, en az 1000 can kaybı

Azerbaycan ve Ermeni kuvvetler Dağlık Karabağ’da arasında 27 Eylül’de başlayan ve yaklaşık 1.5 aydır devam eden çatışmalar boyunca bugüne kadar en az 1000 kişi hayatını kaybetti.

Dağlık Karabağ bölgesi Birleşmiş Milletler tarafından Azerbaycan toprağı olarak kabul ediliyor ancak etnik Ermeni gruplar tarafından kontrol ediliyor.

Euronews