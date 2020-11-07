Korsika Meclisi Karabağ’ın bağımsızlığını tanıdı

Ermenistan’ın Fransa Büyükelçiliği’nden edinen bilgiye göre Korsika Meclisi Artsakh Cumhuriyeti’nin (Dağlık Karabağ) bağımsızlığını tanıyan karar tasarısını kabul etti.

Korsika Akdeniz’de Fransa’ya bağlı bir adadır.

Hatırlanacağı üzere, 30 yıldan beri kendi bağımsızlığını ilan eden ve egemen ve demokrat bir ülke olarak yaşayan Artsakh Cumhuriyeti’ni, Eylül savaşından sonra İtalya, İspanya, Avusturya, Kanada ve ABD’nin ondan fazla şehri tanıdı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/11/07/Korsika-Artsakh-Karabağ/197849