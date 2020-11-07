Kamala Harris kimdir? Kamala Harris’in Ermeni Soykırımı hakkındaki sözleri

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) Demokrat Parti başkanı Joe Biden, yardımcısı olarak Kamala Harris’i seçti. Harris, Biden’in ABD’nin ilk siyah başkan yardımcısı oldu. Peki Donald Trump’ın karşısına rakip olarak çıkan ve geçtiğimiz yıl sonunda başkanlık yarışından çekilen Kamala Harris kim? Kamala Harris kaç yaşında? Kamala Harris’in Ermeni Soykırımı hakkındaki sözleri. İşte Kamala Harris hakkındaki tüm detaylar..

Harris, geçtiğimiz yıl 1915 olaylarının ABD tarafından soykırım olarak tanınmasını isteyen önergeyi Senato’ya sunan isimler arasında yer almıştı.

Jamaika ve Hindistan kökenli ailenin çocuğu

55 yaşındaki Kamala Harris, Jamaikalı baba ve Hindistan kökenli annenin çocuğu olarak 1964’te Kalifornia’da doğdu.

Howard Üniversitesi’nde okuyan Harris, ardından Californiya Üniversitesi’nde hukuk eğitimi aldı.

2003 yılında San Francisco bölge savcısı oldu.

2010-2014 yılları arasında California eyaletinin Adalet Bakanlığı görevinde bulundu. 2016’da Demokrat Parti’den California Senatörü olarak seçildi.

2020 başkanlık seçimleri için Demokrat Parti aday adayı oldu.

Harris, adaylığını suikast sonucu öldürülen Afrika- Amerikalı hak savunucusu Martin Luther King’e adadığını söylemişti.

Ancak aralık 2019’da başkanlık adaylığı kampanyasına son verdi ve mart 2020’de Joe Biden’a destek verdiğini duyurdu.

Kamala Harris’in Ermeni Soykırımı hakkındaki sözleri

“Ermeni soykırımının tanınması için çalışacağım”

Dış politikadaki görüşleriyle bilinen Harris, 1915 olaylarının “Ermeni soykırımı” olarak tanınması için çalıştı.

Harris, 2019’da senatörler Bob Menendez ve Ted Cruz ile birlikte ABD Senatosu’na 1915 olaylarını soykırım olarak tanınması için önerge verdi.Senato’da yapılan oylamada kabul edilen tasarı ABD Başkanı Trump’tan geri dönmüştü.

Harris bir açıklamasında “İnsanlık tarihinin en karanlık zamanlarından biri olan Ermeni soykırımının uygun bir şekilde tanınması için Ermeni toplumunun yanında olacağım” ifadesini kullanmıştı.

Today marks 104 years since the Armenian Genocide began. We cannot forget the 1.5 million Armenians killed between 1915 and 1923.



I’m proud to co-sponsor a Senate resolution commemorating those lost and ensuring U.S. acknowledgement of this horrific chapter in history. — Kamala Harris (@SenKamalaHarris) April 24, 2019

Harris geçtiğimiz yıl da sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, “Bugün Ermeni Soykırımı’nın başlangıcının 104. yıldönümü. 1915-1923 yılları arasında öldürülen 1.5 milyon Ermeniyi unutamayız.” şeklinde yazdı.

Harris başka bir açıklamasında “İnsanlık tarihinin en karanlık sayfalarından biri olan Ermeni Soykırımı’nı tanıyarak, hayatını kaybedenleri onurlandırıyor ve insan haklarını koruma kararlılığımızı teyit ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Trump’un Suriye politikasını eleştirdi

Harris, senatörlüğü döneminde ABD Başkanı Donald Trump’ın özellikle Orta Doğu politikalarının yanlış olduğunu söyledi.

Trump’ın Suriye’deki askerlerini geri çekme kararının yanlış olduğunu belirterek yönetime sert eleştiriler yöneltti.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2018’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda hayatını kaybetmesinin ardından ABD’nin Riyad ile ilişkilerini gözden geçirmesi çağrısı yapmıştı.

Kamala Harris kimdir?

California Demokrat, iki göçmen ebeveynin oğlu olarak Oakland, California’da doğdu: Hindistan doğumlu bir anne ve Jamaika doğumlu bir baba.

Ebeveynlerinin boşanmasının ardından, Bayan Harris, öncelikle Hindu bekar annesi, kanser araştırmacısı ve sivil haklar aktivisti Shyamala Gopalan Harris tarafından büyütüldü.

Hindistan ziyaretlerinde annesine katılarak Hindistan mirasıyla ilgilenerek büyüdü, ancak Bayan Harris, annesinin Oakland’ın siyah kültürünü benimsediğini ve iki kızını – Kamala ve küçük kız kardeşi Maya’yı – bu kültürüne kaptırdığını söyledi.

Otobiyografisi The Truths We Hold’da “Annem iki siyah kız yetiştirdiğini çok iyi anladı” diye yazdı. “Evlat edindiği vatanın Maya’yı ve beni siyah kızlar olarak göreceğini biliyordu ve kendinden emin, gururlu siyah kadınlara dönüşeceğimizden emin olmaya kararlıydı.”

Senatör Harris’in ilk yılları da Kanada’da kısa bir dönemi içeriyordu. Bayan Gopalan Harris, McGill Üniversitesi’nde öğretmenlik yaptığında, Bayan Harris ve küçük kız kardeşi Maya onunla birlikte gitti ve beş yıl boyunca Montreal’de okula gitti.

ABD’deki üniversiteye gitti ve ülkenin en önemli siyah kolejlerinden ve üniversitelerinden biri olan ve hayatının en biçimlendirici deneyimleri arasında tanımladığı Howard Üniversitesi’nde dört yıl geçirdi.

Bayan Harris, kimliğinden her zaman memnun olduğunu ve kendisini basitçe “Amerikalı” olarak tanımladığını söylüyor.

O Washington Post’a politikacılar nedeniyle renk veya arka plan bölmeye sığacak şekilde olmaması gerektiğini, 2019 yılında. “Demek istediğim şuydu: Ben kimim. Onunla iyiyim. Çözmeniz gerekebilir, ama bunda iyiyim,” dedi.

2014 yılında Senatör Harris, avukat Doug Emhoff ile evlendi – şimdi kampanya duraklarında bir fikstür – ve iki çocuğunun üvey annesi oldu.

Kanun ve düzen sıralamasında tırmanmak

Howard’da dört yıl geçirdikten sonra, Bayan Harris Hastings, California Üniversitesi’nde hukuk diplomasını almaya devam etti ve kariyerine Alameda İlçe Bölge Savcılığı Ofisinde başladı.

Amerika’nın en kalabalık eyaletinde Kaliforniya’nın başsavcısı, en iyi avukatı ve kolluk kuvvetleri görevlisi olarak görev yapan ilk kadın ve ilk siyah kişi seçilmeden önce 2003 yılında San Francisco için bölge savcısı – baş savcı – oldu.

Başsavcı olarak görev yaptığı yaklaşık iki dönem boyunca, Bayan Harris, 2017’de Kaliforniya’nın küçük ABD senatörü olarak seçilmesini ilerletmek için bu ivmeyi kullanarak Demokrat partinin yükselen yıldızlarından biri olarak ün kazandı.

resim yazısıHarris kariyerine Oakland, California’daki Alameda İlçe Bölge Savcılığı Ofisinde başladı.

Eski savcı, ABD Senatosu’na seçilmesinden bu yana, önemli Senato duruşmalarında zamanın Yüksek Mahkeme adayı Brett Kavanaugh ve Başsavcı William Barr’ı sert bir şekilde sorgulaması için ilericiler arasında iyilik kazandı.

Beyaz Saray özlemleri

Geçen yılın başında Oakland, California’da 20.000’den fazla kalabalığa başkanlık adaylığını başlattığında, 2020 teklifi ilk coşkuyla karşılandı. Ancak senatör, kampanyası için net bir mantık belirleyemedi ve sağlık gibi kilit politika alanlarındaki sorulara karışık cevaplar verdi.

Ayrıca adaylığının en yüksek noktasından da yararlanamadı: savcılık becerilerini sergileyen ve genellikle Bay Biden’ı saldırı sırasına yerleştiren tartışma performansları.

medya başlığıHarris ve Biden yarış rekoru konusunda tartışıyor

Kolluk kuvvetleri özgeçmişine sahip bir Kaliforniyalı Demokrat olan Bayan Harris, partisinin ilerici ve ılımlı kanatları arasındaki ince çizgide yürümeye çalıştı, ancak ikisine de başvurarak, adaylığını Aralık ayında Iowa’daki ilk Demokratik yarışmadan önce 2020’nin başlarında sona erdirdi.

Mart ayında, Bayan Harris eski başkan yardımcısını onaylayarak, “ona bir sonraki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı seçilmesine yardımcı olmak için elimden gelen her şeyi yapacağını” söyledi.

Suç ve polislik üzerine sicili

Bayan Harris’in 2020 koşusu, Kaliforniya’nın en iyi savcısı olarak rekorunu mercek altına aldı.

Eşcinsel evlilik ve idam cezası gibi konularda sola eğilimli olmasına rağmen, yeterince ilerici olmadığı için ilerlemeciler tarafından tekrarlanan saldırılarla karşı karşıya kaldı ve San Francisco Üniversitesi hukuk profesörü Lara Bazelon’un zayıf bir yazısının konusuydu.

Bayan Harris’in kampanyasının başlangıcında kaleme alınan Bayan Bazelon, Bayan Harris’in polis reformu, uyuşturucu reformu ve yanlış mahkumiyet gibi konuları içeren ilerici kavgalardan büyük ölçüde kaçtığını yazdı.

Kendini tanımlayan “ilerici savcı” mirasının daha sol eğilimli kısımlarını vurgulamaya çalıştı – California Adalet Bakanlığı’ndaki bazı özel ajanlar için vücut kameraları, onları benimseyen ilk eyalet kurumu ve halka açık erişim sağlayan bir veri tabanı başlattı suç istatistiklerine – ama yine de ilgi çekmeyi başaramadı.

“Kamala bir polistir” kampanyası izinde ortak bir nakarat haline geldi ve ön seçimlerde daha liberal Demokrat üssü kazanma girişimlerini bozdu. Ancak aynı kanun uygulama yetki belgeleri, Demokratların daha ılımlı seçmenleri ve bağımsızları kazanması gerektiğinde genel seçimlerde faydalı olabilir.

Ve şimdi, ABD süregiden bir ırksal hesaplaşma ile boğuşurken ve polis vahşeti üzerinde inceleme yapılırken, Bayan Harris ilerici sesleri yükseltmek için oldukça büyük mikrofonunu kullanarak ön sırada yer aldı.

Ocak ayında yarışı bıraktıktan sonra, Bayan Harris, Joe Biden’ı iki ay sonra onayladı.

Talk şovlarda, ABD’deki polis uygulamalarında değişiklik yapılması çağrısında bulunuyor, Twitter’da Kentucky’li 26 yaşındaki Afrikalı-Amerikalı bir kadın olan Breonna Taylor’ı öldüren polis memurlarının tutuklanmasını istiyor ve sık sık hakkında konuşuyor. sistemik ırkçılığı ortadan kaldırma ihtiyacı.

Polisin “defnedilmesi” yönündeki tartışmalı aşamalı itme – polis departmanlarının bütçelerinin kısılması ve fonların sosyal programlara aktarılması çağrısı – söz konusu olduğunda, Bay Biden, Bayan Harris hedges, bunun yerine “yeniden tasarlama” çağrısı yapıyor. kamu güvenliği.

Bayan Harris sık sık kimliğinin onu kenarlarda bulunanları temsil etmek için benzersiz bir şekilde uygun hale getirdiğini söyler. Artık Bay Biden onu koşucu arkadaşı olarak adlandırdığına göre, bunu Beyaz Saray’ın içinden yapma şansı bulabilir.

https://www.habervakti.com/gundem/kamala-harris-kimdir-kamala-harris-in-ermeni-soykirimi-hakkindaki-h127035.html