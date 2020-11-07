İstanbul’daki Ermeni kurumlarında güvenlik görevlileri görev yapıyor – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermeni-Azeri savaşı yurt dışındaki Ermeni topluluklarına da yansımış, Ermeniler ile Azeriler ve Türkler arasında çatışmalar, paralel gösteriler, Ermeni anıtlarına saygısızlık vb.

Türkiye’deki Ermenilerin durumu özellikle endişe verici.

Diaspora İşleri Yüksek Komiseri Zareh Sinanyan Ekim ayı sonlarında basına verdiği demeçte Ortadoğu, İran ve Türkiye’nin bazı bölgelerinde Ermenilerin gözünü korkuttuğunu ve evlerini fazla terk etmemeye çalıştıklarını söyledi.

Sinanyan, “Ermenistan’a gelmek için İstanbul’dan ayrılan yaklaşık 200 yurttaşımız var” dedi.

İstanbullu Naira Mkrtçyan, güvenlik görevlilerinin şu anda İstanbul’daki Ermeni kurumlarında görev yaptığını söyledi.

“Güvenlik görevlileri burada tüm Ermeni kurumlarının yakınında konuşlanmıştır ve bu zaten çeşitli vesilelerle söylendi.”

Onlar da sorun istemiyorlar. Mkrtçyan, “Yönetim kurulu (İstanbul) Ermeni yurttaşlarımıza taciz edilemeyeceğini resmen defalarca belirtti” dedi.

İstanbul Ermenilerinin Artsakh’taki durumla daha fazla endişe duyduklarını garanti ediyor.

“Sizi temin ederim ki bir sorunumuz yok. Mkrtçyan, “Tek endişemiz ve acımız oradaki durum, Karabağ’daki savaş” diyor.

Ancak ona göre içten korkan Ermeniler de var.

“Ne olursa olsun, özellikle Ermenistan halkı kesinlikle korku yaşıyor ve çok endişeli. “Bu açıdan, onlar için zor” diyor.

Ermenistan Kamu Radyosu