İran, sınıra ek kuvvetler gönderiyor – Ermenistan Kamu Radyosu

İranlı yetkililer ülkenin kuzeybatı sınırına zırhlı kuvvet gönderiyor

Tuğgeneral, kuzeybatı İran’daki kara kuvvetlerinin görevinin, bölgede güvenlik ve barışı sağlamak olduğunu kaydetti.

“Mehr” haber ajansının bildirdiğine göre, İran’ın kuzeybatı eyaletindeki ordu karargâhı başkanı Tuğgeneral Ali Hacilu, ülkenin Silahlı Kuvvetlerine ait zırhlı birliklerin Azerbaycan ve Ermenistan sınırındaki topraklarda bulunduğunu belirtti.

Genele göre, İran ordusu, ülkenin sınır bölgelerini, herhangi bir tecavüzden korumakla sorumludur.

Dağlık Karabağ sorunu hakkında konuşan general, kara kuvvetlerinin kuzeybatı İran’daki görevinin, bölgede güvenlik ve barışı sağlamak olduğunu belirtti.

Hacilu, ordu karargâhının daha önce durumu kontrol etmek için kuzeybatıya kuvvet gönderdiğini, şimdi de zırhlı birliklerle birleştirildiğini belirtti.

Aynı zamanda İran’ın Batı Azerbaycan vilayetinin Azerbaycan, Türkiye ve Irak olmak üzere üç ülkeyle sınır komşusu olduğu ve ordunun bölge karargâhının Urmiye şehrinde yer aldığı belirtiliyor.

Ermenistan Kamu Radyosu