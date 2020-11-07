Greenberg Traurig lobicilik şirketi Türkiye ile ilişkilerini kesti

ABD Ermeni Davası Konseyi’nin aktarığı bilgilere göre Greenberg Traurig Hukulk ve Lobicilik Şirketi Türkiye Hükümeti’yle tüm ilişkilerini kesti.

Böyle bir şey ABD’li Ermeni aktifistlerin baskı sonucunda mümkün oldu.

Şirket kendi üyelerine mektup göndererek 29 Ekim tarihinden itibaren (Türkiye Cumhuriyet bayramı) Türkiye ile bütün ilişkilerini kestiğini duyurdu.

Şirket bununla ilgili herhangi bir yorum eklememiştir. Türkiye Washingthon Büyükelçiliği de konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Daha önce Beringer AERO şirketi Türkiye İHA’larına parça göndermeyi durdurduğunu duyurmuştu. 5 Ekim tarihinde ise Türk tapımı ‘Bayraktar’ İHA’ları için GPS üreten ABD’nin Trimble Navigation şirketi de aynı şekilde Türkiye’ye mal göndermeyi durdurduğunu duyurdu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/11/07/Greenberg-Traurig-lobicilik-şirketi-Türkiye-ABD/197895