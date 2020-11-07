Geceleyin, çetin ve yoğun çatışmalar sürdü – Ermenistan Kamu Radyosu

Geceleyin, çetin ve yoğun çatışmalar sürdü

Geceleyin, Şuşi-Karintak bölgesinde çok çetin ve yoğun çatışmalar oldu

Düşman kuvvetlerinin ana yönlerde saldırı girişimleri devam ediyor.

6 Kasım gecesi, cephe hattının tüm ana yönlerinde küçük çaplı operasyonlar devam etti.

Artsakh Savunma Bakanlığı’na göre, Şuşi-Karintak bölgesinde daha ısrarlı ve yoğun çatışmalar yaşandı.

“Ordu birimleri, çok sayıda insan gücünü yok ederek, düşman güçlerinin çok sayıda saldırılarını başarıyla geri püskürttü.

Savunma Ordusu’nun topçu birlikleri bu savaşlarda özellikle etkili oldu”,- denmektedir açıklamada.

Cephe hattının her yönündeki operasyonel-taktik durum değişmeden kaldı.

Düşman kuvvetlerinin, çatışmalara paralel olarak, füzelerle ülkenin barışçıl yerleşim yerlerini hedef alma taktikleri değişmedi.

Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, güneydoğu ve güney yönünde düşman kuvvetlerinin 2 personel taşıyıcı aracı ve 4 İHA’sını vurdu.

Düşman kuvvetlerinin ana yönlerde devam etme girişimleri devam ediyor.

Savunma Ordusu birlikleri, bu saldırıları durdurmak ve düşman güçlerini tespit edip, imha etmek amaçlı operasyonlar sürmektedir.

Ermenistan Kamu Radyosu