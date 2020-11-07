Ermenistan 3 Arap teröristin arandığını açıkladı – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan’da Arap uyruklu üç paralı terörist ve Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşı daha suçlandı.

Bu haber Ermenistan Araştırma Komitesi tarafından bildirildi.

Böylece Ermeni kolluk kuvvetleri tarafından resmen soruşturulan ceza davasında sanık olarak yer alan paralı asker sayısı 5 oldu.

6 Kasım’da, soruşturma organı Ebu Stef el-Hindawi, Ahmad al-Tayeb ve Abu Diab Halabi Suçlu Olarak Dahil Olma Konusu hakkında Ermenistan Ceza Kanunu’nun 389. Maddesinin (uluslararası terörizm), 34-390. Maddesinin 1. Kısmın 1. Fıkrası, 3. kısmın 1. fıkrası (Silahlı Çatışmada Uluslararası İnsani Hukukun Ciddi İhlalleri) ve 395. maddisinin, 3. kısmı (Paralı Asker) uyarınca bir karar verdi.

Artsakh ile savaşın ilk günlerinden itibaren Türkiye’nin, Kuzey Suriye’den Azerbaycan’a Artsakh ve Ermenistan’a karşı kullanmak üzere paralı askerler gönderdiği öğrenildi.

Bu bilgi, Rus Dış İstihbarat Servisi başkanı Sergei Naryshkin tarafından da doğrulandı.

RIA Novosti ayrıca 16 Ekim’de 1.000’den fazla militanın Karabağ ihtilaf bölgesine nakledildiğini bildirdi.

Ermenistan Kamu Radyosu