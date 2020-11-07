Ermeni askerlerle başa çıkamayan Azerbaycan, hıncını sivillerden alıyor – Ermenistan Kamu Radyosu

1 ölü, 2 yaralı. Tatoyan, Davit Bek ve Agarak köyleriylel ilgili özel bir rapor yayınladı

Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin saldırısı neticesinde sadece siviller değil, evler, mezarlıklar ve altyapı da zarar gördü.

Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin Syunik bölgesindeki Davit Bek ve Ağarak köylerinde sivillere karşı düzenlediği saldırılarda bir sivil öldü, iki kişi yaralandı.

Ermenistan İnsan Hakları Savunucusu Arman Tatoyan, Davit Bek և Ağarak köylerinin halkına yönelik Azerbaycan’ın saldırılarına ilişkin olağanüstü bir rapor yayınladı.

“Azerbaycan’ın silahlı saldırıları sonucunda 38 ev, 2 ahır, 20 sığır ve 5 araç hasar gördü.

Köyün mezarlıüı da hasar gördü.

Agarak köyüne yapılan topçu saldırıları sonucunda sivillere ait evler ve altyapı hasar gördü.

Köyün özel taşıma araçları ve diğer mülkler de hasar gördü”,- denmektedir raporda.

Davit Bek ve Agarak sakinlerinin İnsan Hakları Savunucusu’na hitaben yaptığı çağrılar, topluluk yönetimleriyle yapılan görüşmeler ve köylerdeki bilgi toplama çalışmaları, Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin saldırılarının siviller için gerçek bir tehlike olduğunu doğruladı.

Ermenistan Kamu Radyosu