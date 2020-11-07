Dağlık Karabağ’daki Ermeni yönetiminden ‘Şuşa bombalandı’ suçlaması geldi, Azerbaycan yalanladı

Resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ’daki acil durumlar makamı, Azerbaycan ordusunun dün gece belli aralıklarla Şuşa kentine yönelik füze atışları yaptığını ileri sürdü. Bakü’den gelen açıklamada ise iddia yalanlandı ve karşı suçlamada bulunuldu.

Dağlık Karabağ’daki acil durumlar makamı, Azerbaycan ordusunun dün gece belli aralıklarla Şuşa kentindeki tarihi kaleye yönelik füze atışları yaptığını ileri sürdü.

Facebook’tan yapılan açıklamada, “Artsah’ın (Karabağ) sivil yerleşim yerlerinde gece nispeten sakin geçti. Gece yarısından sonra Stepanakert’te (Hankendi) ve Şuşa hariç diğer tüm kentlerde durum nispeten sakindi. Şuşa’daki tarihi kale periyodik olarak füze atışlarına maruz kaldı” ifadelerine yer verildi.

Daha sonra tanınmayan Karabağ güçlerinden de benzer bir açıklama yapılarak, Şuşa banliyölerinde Azerbaycan ordusu ile çatışmalar meydana geldiği ileri sürüldü.

Facebook’tan yapılan açıklamada, “7 Kasım gecesi cephenin tüm ana yönlerinde çatışmalar devam etti. En şiddetli çatışmalar Şuşa-Karinta sektöründe gerçekleşti. Ermeni birlikleri, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin çok sayıdaki saldırı girişimini başarıyla önledi ve çok sayıda insan gücünü yok etti” denildi.

Bakü’den yalanlama ve karşı suçlama

Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ’daki Şuşa kentine yönelik füzeli saldırıda bulunduğu şeklindeki iddiayı yalanladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Ermeni tarafının Şuşa kentinin Azerbaycan ordusunun atışlarına maruz kaldığı şeklinde yaydığı iddialar gerçeği yansıtmıyor. Azerbaycan ordusunun Şuşa kentine yönelik ateş açmadığını açıklıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Diğer yandan Ermeni güçlerinin çatışmalara sahne olan Ağdam bölesindeki köyleri topçu ateşine tuttuğu ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:

“Ermenistan ordu birlikleri Ağdam bölgesindeki Çullu ve Çıraglı köylerine yönelik topçu atışları yapıyor. Ordumuz düşmanın ateş ettiği noktaları bastırmak için önlemler alıyor.”

Uzun yıllardır çözüm bekleyen Dağlık Karabağ’daki çatışmalar, 27 Eylül’de yeniden alevlenmişti. Üç ayrı ateşkes mutabakatına rağmen taraflar, askeri faaliyetlere devam ediyor.

Resmi olarak Azerbaycan’ın bir parçası olan Dağlık Karabağ, fiilen Ermeni güçlerin denetiminde.

Sputnik Türkiye