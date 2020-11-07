Bir lobi şirketi daha Türkiye’den vaz geçti – Ermenistan Kamu Radyosu

Bir lobi şirketi daha Türkiye’den vaz geçti

“Greenberg Traurig” lobi şirketi Türkiye ile bağlarını kopardı

POLITICO’nun haberine göre, “Greenberg Traurig” hukuk firması Amerikalı Ermeni aktivistlerin baskısı altında Türk hükümetiyle ilişkilerini kesti.

Şirketin bu hafta Türkiye ile bağlarını kopardığını belirten bir e-posta göndermiş olduğu, mektubu gören bir kişi tarafından POLITICO’ya bildirildi.

Şirket yorum yapmayı reddetti. Washington’daki Türk büyükelçiliği de yanıt vermedi.

Daha önce, Türk hükümetiyle 1 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamış olan “Mercury Public Affairs” de, Amerika Ermeni Meclisi ve Amerika Ermeni Milli Davası Komitesi’nin (ANCA) baskısı altında Türkiye ile bağlarını kesmiş olduğunu duyurmuştu.

“Greenberg Traurig” yıllardır Washington’da Türk hükümeti için lobi yapmakta olup, Ocak ayında yıllık 1,5 milyon doların üzerinde bir sözleşme yapmıştı.

Ermenistan Kamu Radyosu