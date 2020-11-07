Azerbaycan’ın kayıpları – Ermenistan Kamu Radyosu

Düşmanın kayıpları ile ilgili en son veriler yayınlandı

Ermeni Ortak Bilgi Merkezi, düşmanın kayıpları ile ilgili en son verileri yayınladı.

Rakamlarla düşman kayıpları.

257 ATS

16 Helikopter

25 Uçak

736 Tank ve zırhlı araç

6 TOS 7405 Asker

Ermenistan Kamu Radyosu