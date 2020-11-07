Azerbaycan’ın kayıpları – Ermenistan Kamu Radyosu

Düşmanın kayıpları ile ilgili en son veriler yayınlandı
Ermeni Ortak Bilgi Merkezi, düşmanın kayıpları ile ilgili en son verileri yayınladı.
Rakamlarla düşman kayıpları.
257 ATS
16 Helikopter
25 Uçak
736 Tank ve zırhlı araç
6 TOS 7405 Asker
Լոյս ի լուսոյ
Düşmanın kayıpları ile ilgili en son veriler yayınlandı
Ermeni Ortak Bilgi Merkezi, düşmanın kayıpları ile ilgili en son verileri yayınladı.
Rakamlarla düşman kayıpları.
257 ATS
16 Helikopter
25 Uçak
736 Tank ve zırhlı araç
6 TOS 7405 Asker
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