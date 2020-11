Amerikan seçimlerinde Yahudiler kimi destekledi?

Amerikan Demokratik Yahudi Konseyi’nin (JDCA) Twitter’dan paylaştığı verilere göre, ABD’de yaşayan Yahudi seçmenlerin %21’i seçimlerde Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump’ı desteklerken, %77’si oyunu Demokratik Parti’nin adayı Biden’dan yana kullandı.

JDCA bu durumu, “Joe Biden’ın, aralarında Yahudi seçmenlerinde olduğu tarihi %56’lık oy oranına ulaşmasının bir nedeni var; o bizim değerlerimizi paylaşıyor ve milletimizin ruhunu canlandırıyor. Amerikalı Yahudilerin ezici çoğunluğu Donald Trump’ı reddetti ve bu da seçimin sonucunun şekillenmesine yardımcı oldu” ifadelerini kullandı.

There is a reason @JoeBiden received a historic 56% margin among Jewish voters ➡️ he shares our values and will restore the soul of our nation.

Jewish Americans overwhelmingly rejected Donald Trump, and it helped to shape the outcome of the election. pic.twitter.com/gWy0OXHMp4

— Jewish Dems (@USJewishDems) November 6, 2020