Allah söyletmiş! – Ermenistan Kamu Radyosu

Türk televizyonu, yanlışlıkla gerçeği sunan bir çalışanını kovdu

Artsakh’taki savaştaki son gelişmeleri canlı olarak yayınlayan Türkiye Devlet Radyo Televizyon Kurumu (TRT), Türk-Azerbaycan propaganda sahtekârlığından saparak skandal bir hata yaptı.

Röportaj esnasında ekrana gelen başlık Türkçe olarak şöyle diyordu: “Azerbaycan sivillere saldırıyor”

Söz konusu olay Türk basınında ve sosyal ağlarda büyük yankı uyandırmıştı.

TV şirketi olanlardan dolayı özür diledi ve alt yazıyı hazırlayan çalışanı kovarak “hata”yı düzeltmeye çalıştı.

TV şirketinin yaptığı açıklamada, alt yazının yayından hemen sonra düzeltildiğinden bahsedilmektedir.

Sosyal ağlardaki Türk kullanıcılar, olayı bir “utanç” olarak değerlendirerek öfkelerini dile getirmişlerdir.

Olayla bağlantılı olarak, Türk kullanıcılar da geçmişte devlet televizyonunun yaptığı benzer “hataları” hatırlatmışlardır.

Ermenistan Kamu Radyosu