Aliyev’in tepkisi anlaşılmazdır – Ermenistan Kamu Radyosu

” Lavrov’un söylediklerine Aliyev’in verdiği duygusal tepki o kadar da net değil” ․ Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yanıt geldi

Rusya Dışişleri Bakanlığı temsilcisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı yardımcılarının kendisine belki başka materyaller gösterdiğini veya kendi yorumlarını sunduğunu varsayıyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’a yaptığı açıklamaları değerlendiren, Rusya Dışişleri Bakanlığından bir kaynak, Rusya Dışişleri Bakanı’nın hiçbir ülkeyi eleştirmediğini söyledi.

“Açıkçası, saygıdeğer İlham Aliyev’in Sergey Lavrov’un yorumuna verdiği duygusal tepkiyi anlamıyoruz.

Belki de Azerbaycan Cumhurbaşkanı yardımcıları ona başka bir materyal göstermiş veya kendi yorumlarını sunmuşlardır” dedi Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın kaynağı.

“Kommersant” dergisine verdiği röportajda Lavrov şunları söylemişti: “Elbette, Dağlık Karabağ sorununun uluslar arası bir boyut alması ve Ortadoğu’dan militanların katılımı konusunda endişeliyiz.

Yabancı figüranların, mevcut verilere göre çatışma bölgesindeki sayıları şimdiden 2000’e yaklaşan paralı askerlerin transferini durdurmak amacıyla imkânlarını kullanmaları için defalarca çağrıda bulunduk.”

Rusya Dışişleri Bakanı, militanlar konusunun Vladimir Putin tarafından 27 Ekim’de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinin yanı sıra, Azerbaycan ve Ermenistan liderleriyle düzenli temaslarda gündeme getirildiğini kaydetti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın kaynağı, görüldüğü gibi, yorumda ne Azerbaycan’a ne de başka bir ülkeye yönelik eleştiri bulunmadığını belirtti.

“Paralı askerlerin, Rusya ile yakın komşu olan Transkafkasya bölgesinde bulmalarından derin endişe duyuyoruz.

Konuyla ilgili kaynakları öğrenirken, Azerbaycanlı dostlarımızın daha dikkatli olmalarını rica ediyoruz”,- diye ekledi kaynak ve Rusya’nın yakın müttefikleri için hassas bir çatışmanın çözümüne aracılık etme konusunda her zaman çok dikkatli davrandığını belirtti.

“Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bunu defalarca dile getirdi”,- dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın kaynağı, Dağlık Karabağ sorununun barışçıl, siyasi-diplomatik çözümünü destekleme taahhütlerini yeniden teyit ettiklerini vurguladı.

Görüşmenin sonunda, paralı askerlerin sızmasının Azerbaycan ve Rusya dahil tüm bölge ülkelerinin istikrar ve güvenliğini tehdit ettiğini söyledi.

Ermenistan Kamu Radyosu