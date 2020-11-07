ABD’nin şehirlerinde Karabağ’ı tanıma çağrısını yapan panolar yerleştirildi (foto)

ABD’nin bazı şehirlerinin sokaklarında Artsakh (Dağlık Karabağ) Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını tanıma çağrısını içeren panolar yerleştirildi.



Özellikle Paterson şehrinin merkezi caddelerinden birinde bulunan panoda, Artsakh bayrağı ve “Artsakh’ı tanıyalım” yazısı, başka bir noktada ise “Artsakh’a barış” yazısı yerleştirildi.



Ermenilerin yoğun olarak yaşadı Los Angeles’in sokaklarından birinde yerleştirilen bir panoda ise “Bugün Ermenilerin yanında duralım, yarın çok geç olabilir” çağrısı yerleştirildi. Başka bir panoda “Artsakh’a barış” yazıldı.



Panolar, ABD Ermeni Davası Konseyi’nin (ANCA) çabalarıyla yerleştirildi.



Hatırlanacağı üzere Azerbaycan, 27 Eylül’den beri Ermenilerin kadim anavatanı olan Artsakh’a (Dağlık Karabağ) karşı başlattığı savaş devam ederken, tüm dünya Ermenileri, çatışmanın tek çözümünün Artsakh’ın bağımsızlığının dünya tarafından tanınması olabilecağı kanaatinde.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/11/07/ABD-Karabağ/197860