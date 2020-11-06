TRT altyazı hatası yapan çalışanı kovdu

DUVAR – TRT Haber’de yayınlanan Satır Başı programında, Karabağ’daki son durum için canlı yayına bağlanıldığı sırada, ekranda “Azerbaycan sivillere saldırıyor” ifadesi yer aldı. Söz konusu hata 30 saniyeden fazla ekranda kaldı.

EDİTÖR ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Haber Editörü Mehmet Karaca, söz konusu hata için özür diledi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Karaca, “Yönettiğim yayında ekrana Azerbaycan ile ilgili yanlış bir altyazı yazdım. TRT ve benim Azerbaycan’ın davasına bakışımız çok nettir. Hata tamamen bana aittir. Zor duruma soktuğum kanalımdan ve kamuoyundan özür dilerim” dedi Karaca daha sonra sosyal medya hesabını “korumalı”ya çevirerek, hesabını gizledi.

HACIYEV’DEN TRT’YE DESTEK MESAJI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, yaşanan KJ hatasının ardından TRT’ye sahip çıktı. Hacıyev, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ermenistan propagandasının TRT’yi hedef aldığını belirtti ve TRT’nin “Ermenistan’ın işlediği cinayetleri ve hakikatleri dünyaya anlattığını” ifade etti.

TRT GENEL MÜDÜRÜ: VEHAMETİNİN FARKINDAYIZ

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ise daha sonru şu açıklamayı yaptı:

“TRT, bir kamu kurumu olarak tabii ki eleştirilere açıktır. Ancak haberin içeriğinin dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın haklı mücadelesine karşı bir habermiş gibi yansıtılması da doğru değildir” diyen Eren şöyle devam etti:”Kısa bir süre ekranda kalan bu ifadeden dolayı bugüne kadar yapılan yayınların görmezden gelinmesi savaşın başladığı günden bugüne bölgede büyük bir özveriyle çalışan arkadaşlarımızı ve şahsımı derinden üzmektedir. Tabii ki bu olayın vahametinin farkındayız ve sonuna kadar da üzerine gidiyoruz. İlgili personelin sözleşmesi feshedilmiş ve işine son verilmiştir. Olay, devletin ilgili birimleriyle de irtibatlı bir şekilde çok boyutlu soruşturulmaktadır.” (HABER MERKEZİ)

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