“System of a Down”dan Karabağ hakkında iki yeni şarkı (video)

Dünyaca ünlü “System of a Down” rock grubu, son 15 yıl içerisinde Artsakh savaşına adanan iki şarkı yazdı. Grubun Ermeni solisti Serj Tankian, Facebook üzerinden konuyla ilgili yaptığı bir paylaşımda, “Protect The Land” ve “Genocidal Humanoidz” adlı şarkıları ile ilgili şu ifadelere yer verdi:

“Bu iki şarkı, vatanımız Artsakh ve Ermenistan’a karşı başlatılan ciddi ve korkunç savaşı anlatıyor. Azerbaycan’da Aliyev’in ve Türkiye’de Erdoğan’ın yozlaşmış rejimleri, sadece Artsakh ile Ermenistan’ı ele geçirmeyi istemekle kalmayıp, kendi hedeflerine ulaşmak için cezasız olarak insanlığa karşı suçlar işliyor.

Bunu şimdi yapıyorlar, çünkü şuan dünyanın, koronavirüs salgınıyla, seçimlerle ve sivil itaatsızlıklarla fazlasıyla meşgul olduğunu ve kendi vahşi faaliyetlerine tepki veremeyeceğini düşünüyorlar”.

Tankian, şarkıların internet üzerinden satın alınabileceğini, satış kazancının ise savaştan zarar görenlere yardım için kullanılacağını da bldirdi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/11/06/Serj-Tankian-Karabağ/197822