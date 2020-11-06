Sümela Manastırı tekrar ziyarete kapatıldı

Sümela Manastırı, taş düşmelerini önleme çalışmaları kapsamında tekrar kapatıldı. Sümela Manastırı, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından 31 Ocak 2021 tarihinde açılacak.

DUVAR – 5 yıl aradan sonra 29 Temmuz 2020’de ziyarete açılan Trabzon’un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı taş düşmelerini önleme çalışmaları kapsamında 31 Ocak 2021 tarihine kadar tekrar ziyarete kapatıldı.

22 Eylül 2015 tarihinde restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatılan Sümela Manastırı, restorasyon çalışmalarındaki ikinci etabın tamamlamasıyla 29 Temmuz 2020 tarihinde ziyarete açılmıştı. Daha önce bir bölümü 25 Mayıs 2019 tarihinde ziyarete açılan manastırda, 24 endüstriyel dağcı ve beş mühendisin bulunduğun ekip tarafından yürütülen çalışmalar da devam ediyor.

Çelik halat çekme ve sabitlendirme çalışmalarının yapıldığı manastır, artık çelik tel ağlarının yamaca gerildiği sistem ile korunurken, taş düşmelerini önleme çalışmaları kapsamında 31 Ocak 2021 tarihine kadar kapatıldı. (HABER MERKEZİ)

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