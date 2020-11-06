Savaşta 41. gün

Ermenistan Azerbaycan savaşında 40 gün geride kaldı. Ermenistan Stepanakert ve Şuşa’nın bombalandığını, üç sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Azerbaycan Ağdam ve Hocavend yönünde operasyonların devam ettiğini söyledi.

Ermenimstan Savunma Bakanlaı Sözcüsü Şuşan Stepanyar Şuşi ve Setepanakert’in gece boyunca bombalandığını üç sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ermenistan ve Karabağ güçleri ayrıca Azerbaycan ordusunun Şuşi’ye defalarca saldırı girişiminde bulunduğunu ancak bu girişimlerin engellendiğini ve Azerbaycan ordusunun kayıplar verdiğini söyledi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise “Ermenistan silahlı kuvvetleri, 5 Kasım günü ve gecesi, Azerbaycan Ordusu birliklerinin mevzilerine ve cephenin çeşitli yönlerindeki yerleşimlerimize ateşli silahlar, toplar ve havanlarla ateş açtı” dedi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni güçlerinin Tartar kenti ve civardaki köylere ateş açtığını bildirdi. Ayrıca Goranboy bölgesindeki Tapgaragoyunlu köyünün de bombalandığı belirtildi.

Bakanlık, Ermenistan’ın Berd, Chambarak ve Vardenis bölgelerinde bulunan Ermeni kuvvetlerinin Tovuz, Gedebey ve Daşkesan bölgelerinde bulunan Azerbaycan askerlerine ateş açtığını da bildirdi.

Agos