Rus istihbaratı: Türkiye’nin Karabağ’daki olaylara müdahil olduğunu görüyoruz

Rus istihbaratı: Türkiye’nin Karabağ’daki olaylara müdahil olduğunu görüyoruz

Rusya Dış İstihbarat Servisi, Türk istihbaratının Karabağ’daki olaylara müdahil olduğuna dair unsurlar gördüklerini açıkladı.

Rusya’nın dış istihbarat servisi SVR’nin direktörü Sergey Narışkin, Türk istihbarat teşkilatının Karabağ’da yaşananlara müdahil olduğunu hissettiklerini, buna dair birtakım unsurlar gördüklerini belirtti. Sputnik’in aktardığına göre Uluslararası Rus haber ajansı Rossiya Segodnya’nın direktörü Dmitriy Kiselev’e röportajında Narışkin, “(Karabağ’da) Türk istihbarat servisinin çalışmalarını hissedebiliyoruz, söz konusu çalışmaların belirli unsurlarını görüyoruz” dedi.

Narışkin, ne gibi unsurlardan bahsettiğinin detayına ise inmedi. Karabağ’da eylül sonundan beri yeni bir gerilim dalgası yaşanıyor. Azerbaycan ve Ermenistan’ın aidiyeti konusunda senelerdir anlaşmadığı Karabağ’da bu denli şiddetli çatışmalar ise çok uzun zamandır görülmemişti. Türkiye yeni gerilim dalgası boyunca açıkça Azerbaycan’ın yanında yer aldı. Ancak Türk yetkililer bu desteğin doğrudan müdahale biçiminde sahaya yansıtılmadığını söylüyor. Karabağ uluslararası hukuka göre Azerbaycan’ın parçası, ancak fiilen Ermeni ayrılıkçıların denetiminde bulunuyor.

BirGün Gazetesi