Rakip ciddi kayıplar yaşadı – Ermenistan Kamu Radyosu

Rakip ciddi kayıplar yaşadı. Savunma Ordusu cephedeki durumu sundu

Düşman kuvvetlerinin saldırıları cephenin her yönünden devam ediyor.

Artsakh Cumhuriyeti Savunma Bakanlığının basın servisi tarafından aktarıldığına göre, 5 Kasım’ı 6’ya bağlayan gece, cephenin tüm ana yönlerinde çatışmalar devam etti.

Düşman ciddi kayıplar verdi.

“Savunma Ordusu birimleri, doğu, güney ve güneybatı kesimlerdeki düşman kuvvetlerine ağır askeri-teknik ve insani kayıplar verdirerek etkili savunma savaşları gerçekleştirdi.

Düşmanın Şuşi’ye defalarca saldırı girişimleri de durduruldu.

Düşman, Berdzor’un güneybatı kesiminde ağır kayıplar verdi”,- denildi açıklamada.

Artsakh Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı, düşmanın Artsakh’ın sivil yerleşim yerlerine ve sivil altyapısına gün boyunca roket attığını belirtiyor.

Sivil halk arasında kayıplar var.

Düşman kuvvetlerinin saldırıları cephenin her yönünden devam ediyor.

Artsakh Savunma Bakanlığı, ordu birliklerinin operasyonel-taktik durum üzerinde tam kontrol sahibi olduğunu, düşman kuvvetlerini tespit ve imha etmek için adımlar attığını belirtmektedir.

Ermenistan Kamu Radyosu