Moskova, yabancı güçleri Karabağ sorununa müdahale etmemeye çağırıyor – Ermenistan Kamu Radyosu

Rusya, Karabağ’daki düşmanlıklara yabancı güçlerin müdahalesine izin vermemeye çağırıyor.

Bu, brifing sırasında Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın resmi temsilcisi Maria Zakharova tarafından ifade edildi.

“Hafta boyunca Karabağ ihtilaf bölgesindeki durum gergin kaldı, iki taraf arasındaki temas hattının tamamı boyunca ateş açıldı.

Sivil nesneler hedef alındı.

Zakharova, “Tarafları son derece ölçülü olmaya, sivil nüfusa saldırmaktan kaçınmaya ve dış güçlerin müdahale etmesine izin vermemeye çağırıyoruz.” Dedi.

Ona göre, temel ilkelere dayalı barışçıl bir çözüme ulaşmak için konuyu ateşkese götürmek, gerilimlerin hafifletilmesi ve görüşmelerin yeniden başlaması gerekiyor.

Zakharova, 1 ve 2 Kasım’da Rusya Devlet Başkanı’nın Ermenistan ve Azerbaycan liderleriyle yoğun bir görüş alışverişinde bulunduğunu hatırlattı.

Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları ile AGİT Minsk Grubu’nun 30 Ekim’de Cenevre’de yaptığı toplantıda durumdan çıkış yolu bulmak için bir başka girişim daha yapıldı.

Ermenistan Kamu Radyosu